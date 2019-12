‘De Memphis-dreun kon niet op een slechter moment komen’

Wim Kieft noemt de zware knieblessure van Memphis Depay een aderlating voor het Nederlands elftal. De aanvalsleider van Oranje moet het EK naar verwachting aan zich voorbij laten gaan en Kieft vraagt zich af wie hem moet vervangen in de punt van de aanval. Omdat ook Donyell Malen voorlopig buitenspel staat, wordt het voor bondscoach Ronald Koeman puzzelen op weg naar het eindtoernooi.

Kieft verwacht dat Oranje de kwaliteit en ervaring van Depay gaat missen komende zomer. Volgens de oud-spits heeft aanvoerder van Olympique Lyon zich ontwikkeld tot een voortrekker. “Anders dan Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, maar qua arbeid, uitstraling, vriendelijkheid, intelligentie en persoonlijkheid beweegt hij zich op hetzelfde niveau”, schrijft Kieft in zjin column voor De Telegraaf. “Als collega-aanvaller kan hij de talenten Myron Boadu, Calvin Stengs en Mohamed Ihattaren wijs maken, meegeven dat tegenslag een hobbel is naar de top. Hij kan vertellen over de valkuilen waar hij allemaal is ingestapt. Dat kwaliteit alleen niet voldoende is, maar je mentale en fysieke kracht en drive in orde moeten zijn om op je 25ste zo bepalend te zijn als Memphis is bij Oranje en in Lyon.”

Kenny Tete: 'Ik leef enorm mee met zwaargeblesseerde Memphis'

De internationale bevestiging van Depay had volgens Kieft op het EK moeten komen. Hij schrijft dat er ‘geen tweede Memphis’ rondloopt in Oranje. “Moet Myron Boadu de leegte opvangen? Waar Memphis met zijn routine, ervaring en kwaliteit een zekerheid is, bezit Boadu weliswaar kwaliteit, maar is hij lang niet waar Memphis nu is.” Kieft stelt dat een achttienjarige speler een vraagteken blijft. “Tussen die twee zit een verschil van zeven jaar van vallen en opstaan, weten wat het is om prof te zijn en je verantwoordelijkheid te nemen. Niet meelopen en rustig rondhobbelen in de schaduw van Memphis, zonder verwachtingspatroon, maar bepalend zijn en alle ogen op je gericht weten. Zoiets zorgt voor een compleet andere mentale druk. Kan en mag je dat bij iemand van achttien jaar neerleggen? Iemand die het Memphis-traject (nog) niet heeft doorlopen.”

Kieft stelt dat Depay van grote waarde had kunnen zijn voor de talenten in Oranje. “Je ziet dat hij oog voor ze heeft, bijvoorbeeld tijdens zo’n publieksronde na de wedstrijd. Hij vertelt ook zinnige dingen als het om talenten gaat en geeft een afgewogen oordeel. De spelers bij Oranje gaan dat tijdens het EK missen”, verwacht Kieft. “De Memphis-dreun kon niet op een slechter moment komen. Aan Koeman om een uitweg te vinden. Het zal niet gemakkelijk zijn zo’n voorbeeldfiguur te vervangen. Terwijl hij voor EK-resultaat kon zorgen en groeibriljanten als Boadu, Stengs en Ihattaren helpen het Memphis-traject af te leggen.”