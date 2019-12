De twee Ajacieden die het grootste verval vertoonden in 2019

Hoewel Ajax kampioen van de Eredivisie werd in 2019, is het kalenderjaar met name memorabel vanwege de prestaties in de Champions League. Het team van Erik ten Hag stond in mei op de drempel van een plek in de finale, maar vond toch zijn Waterloo tegen Tottenham Hotspur. Ajax hoopte in het nieuwe seizoen op een herhaling van het Europese succes, maar strandde reeds in de groepsfase. Voetbalzone blikt aan de hand van cijfers terug op het veelbewogen Europese jaar 2019 voor Ajax.

Na iedere wedstrijd in de (voorrondes van de) Champions League kende Voetbalzone rapportcijfers toe aan de spelers van Ajax die minstens een helft in actie kwamen. Niet alle spelers werden even vaak beoordeeld, daar Ten Hag wisselde met zijn opstelling en er natuurlijk transfers plaatsvonden in de zomer van 2019. Niettemin kan een eindrapport voor 2019 worden opgemaakt, waarin spelers zijn opgenomen die minstens driemaal zijn beoordeeld. Om die reden zijn Daley Sinkgraven, Kasper Dolberg, Perr Schuurs, Razvan Marin, Zakaria Labyad en Noa Lang niet meegenomen.

Bij spelers die zowel in 2018/19 (vanaf de knock-outfase) als in 2019/20 voor Ajax speelden én in beide seizoenen minstens drie keer zijn beoordeeld, is een gemiddeld cijfer voor beide seizoenen toegevoegd. Aan de hand van die cijfers kan de conclusie worden getrokken dat Donny van de Beek en Dusan Tadic na de zomerstop het meest zijn teruggevallen. Hun gemiddelde nam af met 1,6 punt. Verder blijkt dat enkel Hakim Ziyech en André Onana in het seizoen 2019/20 beter zijn beoordeeld dan in de tweede seizoenshelft van 2018/19, terwijl Nicolás Tagliafico stabiel blijft.



Spelersrapport Ajax in de Champions League (2019)

SPELER GEMIDDELDE 18/19 19/20 VERSCHIL Matthijs de Ligt 7,8 (6 beoordelingen) 7,8 - - Donny van de Beek 7,2 (14 beoordelingen) 8,1 6,5 -1,6 Hakim Ziyech 7,1 (16 beoordelingen) 6,8 7,4 +0,6 André Onana 7,1 (16 beoordelingen) 6,9 7,2 +0,3 Frenkie de Jong 6,9 (6 beoordelingen) 6,9 - - Nicolás Tagliafico 6,9 (16 beoordelingen) 6,9 6,9 ±0 Sergiño Dest 6,9 (7 beoordelingen) 6,9 - Quincy Promes 6,9 (5 beoordelingen) - 6,9 - David Neres 6,8 (10 beoordelingen) 7,4 6,1 -1,3 Dusan Tadic 6,7 (16 beoordelingen) 7,7 6,1 -1,6 Daley Blind 6,7 (15 beoordelingen) 7,3 6,3 -1,0 Lisandro Martínez 6,7 (10 beoordelingen) - 6,7 - Edson Álvarez 6,5 (6 beoordelingen) - 6,5 Joël Veltman 6,3 (12 beoordelingen) 7,3 6 -1,3 Noussair Mazraoui 6,1 (9 beoordelingen) 6,3 5,9 -0,4 Lasse Schöne 6,1 (6 beoordelingen) 6,1 - -

Dieper in het rapport van Ajax

O De wedstrijd met gemiddeld de hoogste beoordeling was de thuiswedstrijd tegen Lille OSC (8,0). Pas daarna volgen de uitwedstrijden tegen Juventus (7,6) en Real Madrid (7,3).

O Met een gemiddeld cijfer van 5,5 was de uitwedstrijd tegen APOEL Nicosia (0-0) in de play-offronde de zwakste wedstrijd van Ajax. Dikke voldoendes waren er wel voor André Onana (8), Daley Blind (6,5) en Lisandro Martínez (6,5).

O Dusan Tadic is de enige speler die in 2019 een 10 kreeg (uit bij Real Madrid). Kasper Dolberg kreeg met een 3 tegen Tottenham Hotspur (thuis) het laagste cijfer.

O Razvan Marin scoorde nog geen voldoende in de Champions League. Hij werd beoordeeld met een 5 tegen PAOK Saloniki (thuis) en een 3,5 tegen APOEL Nicosia (uit).

O Vier spelers werden in alle wedstrijden beoordeeld: André Onana, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Onana kreeg nog nooit een onvoldoende; het andere drietal eenmaal.

O Als hij was meegenomen in het eindrapport, zou Daley Sinkgraven als tweede eindigen onder Matthijs de Ligt. In zijn enige optreden, uit tegen Juventus, kreeg de linksback een 7,5.



De hoogte- en dieptepunten per speler

SPELER BESTE WEDSTRIJD SLECHTSTE WEDSTRIJD Dusan Tadic Real Madrid (u) - 10 Chelsea (t) - 4,5 Lisandro Martínez Lille OSC (t) - 9,5 APOEL Nicosia (t) - 5,5 Nicolás Tagliafico Lille OSC (t) - 9,5 APOEL Nicosia (u) - 5 Daley Blind Juventus (u) - 9,5 Chelsea (u) - 4,5 André Onana Valencia (u) - 9 PAOK Saloniki (u) - 5,5 Hakim Ziyech APOEL Nicosia (t) - 9 Real Madrid (t) - 5 Edson Álvarez Lille OSC (t) - 9 Valencia (t) - 5 Donny van de Beek Juventus (u) - 9 APOEL Nicosia (t) - 5 Matthijs de Ligt Juventus (u) - 8,5 Tottenham Hotspur (t) - 6,5 Joël Veltman Juventus (u) - 8,5 Chelsea (u) - 3,5 Frenkie de Jong Real Madrid (t) - 8 Juventus (u), Tottenham Hotspur (t) - 6 Sergiño Dest APOEL Nicosia (t) - 8 PAOK (t), Chelsea (t) - 6 Quincy Promes Lille OSC (t) - 8 Chelsea (t) - 6 David Neres Real Madrid (t), Juventus (t) - 8 APOEL Nicosia (u) - 4.5 Noussair Mazraoui Chelsea (u) - 8 APOEL Nicosia (u) - 4 Lasse Schöne Juventus (u) - 7,5 Tottenham Hotspur (u) - 5

Achter de uitschieters

O Vijf spelers kenden hun beste wedstrijd in Turijn, maar voor Frenkie de Jong was het juist zijn minste optreden. Slecht speelde hij niet, maar De Jong leed in Turijn wel twaalf keer balverlies: het hoogste aantal van zijn zes duels.

O "De pirouette voorafgaand aan de 0-2 zal de hele wereld overgaan", schreven we op 5 maart 2019 over Dusan Tadic, die tevens een hoofdrol speelde bij de 0-1 van Ajax tegen Real Madrid en voortdurend strooide met vlijmscherpe passes.

De 0-2 van Ajax tegen Real Madrid op 5 maart 2019

Bekijk video

O Tadic is ook de speler met het grootste verschil (5,5 punten) tussen zijn beste en slechtste wedstrijd. De Serviër heeft zijn niveau van 2018/19 niet kunnen vasthouden; zijn gemiddelde daalde na de zomerstop met 1,6 punt.

O Matthijs de Ligt is de enige speler die een 6,5 overhield aan zijn 'slechtste' wedstrijd. Het verval tussen zijn beste en slechtste wedstrijd is klein (2 punten), net als bij Frenkie de Jong en Sergiño Dest.

In onderstaande tabellen worden de voorrondewedstrijden niet meegenomen en wordt alleen gekeken naar de wedstrijden in het hoofdtoernooi. Alleen spelers die minstens vijf wedstrijden speelden in het hoofdtoernooi, zijn geselecteerd.



Ajacieden in het hoofdtoernooi van de Champions League

SPELER WEDSTRIJDEN SPEELMINUTEN DOELPUNTEN ASSISTS Dusan Tadic 12 1080 1 6 André Onana 12 1080 0 0 Hakim Ziyech 12 1034 5 6 Nicolás Tagliafico 11 989 1 1 Donny van de Beek 11 987 4 2 Daley Blind 11 968 0 0 Joël Veltman 10 737 0 0 David Neres 9 614 2 2 Noussair Mazraoui 8 522 0 0 Matthijs de Ligt 6 540 2 0 Frenkie de Jong 6 540 0 0 Lisandro Martínez 6 538 0 0 Lasse Schöne 6 436 1 2 Edson Álvarez 6 377 1 0 Klaas-Jan Huntelaar 6 38 0 0 Quincy Promes 5 425 4 0 Sergiño Dest 5 405 0 0

Statistieken in het hoofdtoernooi van de Champions League

O Iedere 94 minuten is Hakim Ziyech betrokken bij een doelpunt in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarmee hij in dat opzicht de belangrijkste Ajacied is. Quincy Promes (iedere 106 minuten) komt in de buurt.

O Dusan Tadic wist in het seizoen 2019/20 niet te scoren in de groepsfase, maar bereidde wel drie doelpunten voor. Dat deed hij ook in de tweede seizoenshelft van 2018/19, maar toen scoorde hij zelf ook eenmaal.

O Bijna alle doelpuntenbijdrages van David Neres vonden vorig seizoen plaats. Deze jaargang gaf hij enkel een assist: de Braziliaan bereidde de 2-0 van Edson Álvarez voor in de thuiswedstrijd tegen Lille OSC (3-0).



Wat is veranderd bij Ajax na de zomer van 2019

Ajax nam in de zomer afscheid van drie basisklanten uit de Champions League: Matthijs de Ligt, Lasse Schöne en Frenkie de Jong. De nieuwe middenvelders van Ajax, Edson Álvarez en Lisandro Martínez, hebben samen een gemiddelde passzuiverheid van 86,7 procent, waarmee ze amper onderdoen voor het gezamenlijke gemiddelde van voorgangers Schöne en De Jong (87.35 procent). Ze lijden echter vaker balverlies: gemiddeld elke 10 minuten, tegenover iedere 8 minuten voor de twee vertrokken Ajacieden. Bovendien veroverden De Jong en Schöne de bal aanzienlijk vaker (gemiddeld elke 11,5 minuten) dan hun opvolgers op het middenrif (iedere 17 minuten).

Wat betreft passing is niet alleen de zuiverheid interessant om te bekijken. Ook de richting doet ertoe: gaat het vooral om risicoloze passes, of proberen de middenvelders voor dreiging te zorgen? Een op de twaalf passes van De Jong werd verstuurd richting het laatste derde van het veld; bij Schöne was dat een op de dertien. In dat opzicht zorgt Martínez voor meer gevaar (een op de acht) en doet Álvarez niet veel onder voor de ex-Ajacieden (een op de dertien). Maar van die passes richting het laatste derde kwam bij De Jong en Schöne respectievelijk 84,9 en 82,5 procent aan; Martínez (69,6 procent) en Álvarez (80,4 procent) zijn minder zuiver wanneer ze risico leggen in hun passing.

Schöne won weinig duels, slechts 38 procent, en zowel Álvarez als Martínez kan betere cijfers overleggen. Maar ze halen het niet bij De Jong, die 57,5 procent van zijn duels won. Het gemiddelde van Ajax ligt op 52,1 procent, maar wordt enigszins vertekend door doelman André Onana die slechts acht duels aanging en er zeven van won. Onder veldspelers is het gemiddelde 50 procent. De Ligt zit daar ver boven met 67,3 procent, maar hetzelfde geldt voor Joël Veltman (69,9 procent), die na het vertrek van De Ligt doorgaans een centraal verdedigingsduo vormt met Daley Blind.

Opvallend is verder dat er met Schöne en De Ligt ook het nodige doelgevaar is verdwenen. Vorig seizoen scoorde de verdediger twee keer in de Champions League, en tweemaal was de middenvelder de aangever. Met afgemeten corners tegen Juventus (uit) en Tottenham Hotspur (thuis) stelde Schöne zijn ploeggenoot in staat om raak te koppen. Bovendien was Schöne zelf trefzeker uit een vrije trap tegen Real Madrid. Het was de enige treffer uit een directe vrije trap van Ajax in het hoofdtoernooi van de Champions League in 2019, maar Hakim Ziyech scoorde tegen PAOK Saloniki wel uit een van richting veranderde vrije trap.



Ajacieden in het hoofdtoernooi van de Champions League

SPELER PASSZUIVERHEID GEWONNEN DUELS BALVEROVERING BALVERLIES Edson Álvarez 90,6% 53,5% elke 21 minuten elke 12 minuten Frenkie de Jong 88,8% 57,5% elke 11 minuten elke 9 minuten David Neres 87,0% 41,3% elke 18 minuten elke 6 minuten Sergiño Dest 86,3% 51,4% elke 13 minuten elke 7 minuten Lasse Schöne 85,9% 38,0% elke 12 minuten elke 7 minuten Noussair Mazraoui 84,2% 56,8% elke 12 minuten elke 8 minuten Joël Veltman 83,9% 69,9% elke 10 minuten elke 8 minuten Lisandro Martínez 83,1% 48,7% elke 13 minuten elke 8 minuten Nicolás Tagliafico 81,6% 52,5% elke 14 minuten elke 7 minuten Quincy Promes 81,1% 35,7% elke 12 minuten elke 5 minuten Daley Blind 79,9% 57,0% elke 15 minuten elke 7 minuten Dusan Tadic 77,5% 38,5% elke 22 minuten elke 6 minuten Donny van de Beek 77,0% 50,9% elke 15 minuten elke 9 minuten Matthijs de Ligt 76,7% 67,3% elke 14 minuten elke 8 minuten Hakim Ziyech 76,7% 41,4% elke 15 minuten elke 4 minuten Klaas-Jan Huntelaar 68,8% 38,5% - elke 6 minuten André Onana 52,2% 87,5% elke 60 minuten elke 6 minuten