Atlético Madrid meldt zich in Manchester voor routinier

Adrien Tameze wil OGC Nice in januari definitief verlaten. De middenvelder, die afgelopen zomer nog een transfer naar Spartak Moskou en Bologna zag afketsen, kwam dit seizoen pas tot 519 speelminuten. (Foot Mercato)

De Spaanse topclub wil de middenvelder al in januari binnenhalen, maar zijn club Manchester United wil daar ondanks het aflopende contract van Matic niet aan meewerken.

Fiorentina beschouwt Patrick Curtone van AC Milan als alternatief voor Nikola Kalinic. Het liefst zou la Viola nog steeds laatstgenoemde spits, die door AS Roma van Atlético Madrid wordt gehuurd, binnenhalen. (La Nazione)

Jean-Clair Todibo heeft een aanbod om zijn loopbaan te vervolgen bij AC Milan naast zich neergelegd. Manchester United en AS Monaco zijn nog wel in de race voor de verdediger van Barcelona. (RMC Sport)