Kraay junior: ‘Ik mag het niet zeggen, maar Ünüvar lijkt een beetje op hem’

Naci Ünüvar gaf vrijdagavond zijn visitekaartje af bij Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Het zestienjarige toptalent maakte aan het begin van de tweede helft zijn opwachting bij de Amsterdamse beloften en bepaalde in de slotfase met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal de eindstand op 2-0. Hans Kraay junior komt na afloop superlatieven tekort voor Ünüvar en verwacht dat de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler snel te bewonderen zal zijn in het eerste van Ajax.

Kraay junior heeft in het verleden al meermaals hoog opgegeven over Ünüvar en bewierookt de belofte van Ajax vanavond opnieuw bij FOX Sports. "Je moet nooit je gelijk willen halen, want als iemand écht goed is, zien heel veel mensen het. Hij heeft zúlke kleine beweginkjes, houdt de bal heel kort bij zich, heeft een steekpass in de voeten", somt de analist de kwaliteiten van Ünüvar op.

"Ik mag het niet zeggen, maar het gaat me toch ontglippen: hij lijkt qua type spel een beetje op 'Appie' Nouri. Dat zeg ik met respect", benadrukt Kraay junior. Abdelhak Nouri maakte enkele jaren geleden, net als Ünüvar, grote indruk in de Ajax-jeugd als behendige spelmaker. Hij liep in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen ernstig en blijvend hersenletsel op als gevolg van een hartstilstand.

"Hij is ook heel klein, dribbelt en gebruikt heel vaak de buitenkant van de schoen", vervolgt Kraay junior over Ünüvar. "Hij kan op het middenveld spelen, maar ook aan de buitenkant. Ik heb het volgens mij al een keer gezegd, maar toen hij veertien jaar was werd hij de beste speler van de Future Cup, met tegenstanders als Benfica, Atlético Madrid, Tottenham en Barcelona. Toen was hij pas veertien. Hij gaat binnen één jaar zijn debuut maken in Ajax 1", voorspelt de oud-verdediger.