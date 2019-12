Schreuder beleeft mede dankzij Locadia weergaloze comeback tegen Dortmund

Trainer Alfred Schreuder heeft met TSG Hoffenheim vrijdagavond na een knappe comeback van Borussia Dortmund gewonnen. Hoffe keek tot tien minuten voor tijd tegen een achterstand aan, maar mede dankzij invaller Jürgen Locadia, die belangrijk was bij de gelijkmaker, werd die nog omgebogen in een overwinning: 2-1. Door de zege nestelt Hoffenheim zich in de subtop van de Bundesliga, terwijl Dortmund de aansluiting met de koplopers RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach dreigt te verliezen.

Een prachtige aanval van Borussia Dortmund leidde in de zeventiende minuut de openingstreffer in. Thorgan Hazard verzond een prachtige steekbal op Achraf Hakimi, waarna de opgekomen rechtsback een niet te missen kans gaf aan gelegenheidsspits Mario Götze: 0-1. Enkele minuten daarna had Jadon Sancho een goede kans, maar de aanvaller van de uitploeg mikte net naast.

Hoffenheim had in de eerste helft nauwelijks iets in te brengen, maar raakte in de 26ste minuut wel de lat via een vrije trap van Robert Skov. Daarna creëerde BVB goede kansen voor Hakimi en Hazard, maar tot tweemaal toe reageerde doelman Oliver Baumann alert. Met name op het harde schot van Hazard, dat de kruising in zou zijn gegaan, redde de goalie uitstekend.

Na rust waren er minder grote kansen te zien in de PreZero Arena. Hakimi schoot net naast voor Dortmund, terwijl een poging van Chistoph Baumgartner aan de andere kant hetzelfde lot onderging. Schreuder bracht Locadia in de 65ste minuut in het veld, die in tachtigste minuut van grote waarde was bij de gelijkmaker van Hoffenheim.

De voormalig PSV'er controleerde een voorzet knap, zag zijn inzet nog gestopt worden door doelman Roman Burki, maar ploeggenoot Sargis Adamyan kon in de rebound profiteren: 1-1. Hoffenheim ging door en maakte er in de 87ste minuut 2-1 van. Andrej Kramaric stuurde Adamyan weg aan de linkerkant en kopte diens voorzet vervolgens knap in de verre hoek: 2-1. Het doelpunt had een luchtje van buitenspel, maar de VAR keurde de treffer na enig beraad goed.