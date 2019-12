Naci Ünüvar pakt hoofdrol bij Jong Ajax; spectaculaire topper onbeslist

Jong Ajax heeft zich vrijdagavond naast SC Cambuur aan kop genesteld in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften wonnen op eigen veld met 2-0 van TOP Oss, mede door het eerste doelpunt in het betaald voetbal van Naci Ünüvar. Cambuur is voorlopig nog wel koploper op doelsaldo en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Tegelijkertijd hielden FC Volendam en De Graafschap elkaar in evenwicht in een spectaculaire topper: 3-3.

Jong Ajax - TOP Oss 2-0

Jong Ajax begon met onder anderen Brian Brobbey en Sontje Hansen aan de wedstrijd, terwijl Ünüvar op de bank startte. Brobbey had de Amsterdamse beloften na een klein halfuur spelen op voorsprong kunnen schieten, maar de spits schoot vanbinnen het strafschopgebied op doelman Ronald Koeman junior. Jong Ajax was de bovenliggende partij in de eerste helft en kwam op slag van rust alsnog verdiend op voorsprong. Brobbey omspeelde Koeman junior een kon vervolgens simpel scoren: 1-0.

Brobbey en Hansen bleven in de rust achter in de kleedkamer ten faveure van Alex Méndez en Ünüvar. TOP Oss verweerde zich echter kranig tegen de Amsterdamse talenten en was halverwege de tweede helft tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Pogingen van Lars Hutten en Philippe Rommens werden echter onschadelijk gemaakt door Dominik Kotarski. Jong Ajax had het niet eenvoudig, maar een kwartier voor tijd zorgde Ünüvar uiteindelijk voor de bevrijdende 2-0. Het zestientienjarige toptalent vond vanbinnen de zestien de verre hoek via de vingertopper van Koeman junior.

FC Volendam - De Graafschap 3-3

FC Volendam legde vorige week beslag op de tweede periodetitel en ging tegen De Graafschap op zoek naar de achtste competitiezege op rij. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was na tien minuten spelen echter voor de bezoekers uit Doetinchem: Leeroy Owusu schoot uit kansrijke positie rakelings over. Na een kwartier opende Jari Vlak de score aan de overzijde met een fraai schot. Daryl van Mieghem tekende kort erna voor de 1-1, maar via Gijs Smal kwam FC Volendam na een halfuur toch weer op voorsprong.

De thuisploeg leek die voorsprong mee te nemen naar de rust, maar op slag van maakte Mohamed Hamdaoui er via de binnenkant van de paal toch weer 2-2 van. Ook in de tweede helft maakten beide teams er een vermakelijke wedstrijd van, met kansen aan weerszijden. De 2-3 van De Graafschap viel na precies een uur voetballen: Ralf Seuntjens kopte bij de tweede paal raak uit een hoekschop van Van Mieghem. Dat was niet genoeg voor de zege, want in de absolute slotfase wist FC Volendam toch weer langszij te komen dankzij een schitterende uithaal van Francesco Antonucci.

FC Eindhoven - NEC 1-4

NEC had de overhand in het eerste kwartier, maar Ruud Swinkels hield FC Eindhoven op de been met twee puike reddingen. De thuisploeg kwam gaandeweg beter in de wedstrijd, maar moest zes minuten voor rust toch de 0-1 incasseren. Rens van Eijden kopte via de onderkant van de lat raak na een vrije trap van Jellert van Landschoot. NEC begon vervolgens ook sterk aan de tweede helft en dat resulteerde rond het uur in de 0-2. Anthony Musaba wipte de bal over Swinkels heen, na een fraaie assist van Zian Flemming. Van Landschoot tekende achttien minuten voor tijd voor de definitieve beslissing in de wedstrijd, alvorens Rigino Cicilia de eer redde namens FC Eindhoven en Ole Romeny de eindstand bepaalde vanaf de strafschopstip.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-0

Almere City kreeg de beste kansen in de eerste helft en wist vier minuten voor rust eindelijk de ban te breken. Youri Loen verschalkte doelman Tom Muyters met een prachtige vrije trap en was er zo verantwoordelijk voor dat Almere halverwege met 1-0 leidde. Kort na de onderbreking was Joshua Smits belangrijk voor Almere door Roland Alberg te stuiten. Roda klopte op de deur, maar moest in de 59ste minuut voor een tweede maal vissen. Nick Venema verschalkte Muyters na voorbereidend werk van Thomas Verheydt en bepaalde zo vroegtijdig de eindstand.

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-3

Mael Corboz was in de eerste helft goud waard voor Go Ahead Eagles. De Amerikaanse middenvelder scoorde tweemaal, waardoor de formatie uit Deventer halverwege met 0-2 leidde. Beide doelpunten van Corboz waren van grote schoonheid: tweemaal was hij doelman Fabian de Keijzer de baas met een krachtig schot. De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang. Jong FC Utrecht zocht gedurfd naar een aansluitingstreffer, maar Go Ahead Eagles verdedigde gegroepeerd en maakte er in de absolute slotfase ook nog 0-3 van via Jenthe Mertens.

FC Den Bosch - Jong PSV 2-1

Nadat FC Den Bosch in de openingsfase al enkele goede kansen had gemist, kwam de thuisploeg in de 24ste minuut op voorsprong. Uit een vrije trap van Danny Verbeek knalde Stefan Velkov de 1-0 binnen. Tien minuten later kwam Jong PSV alweer terug in de wedstrijd, toen Noni Madueke in een solo de Bossche verdediging in de luren legde en koel afrondde: 1-1. Nog voor rust pakte Den Bosch opnieuw de leiding. Verbeek passeerde zijn directe tegenstander aan de rechterkant van het veld en bediende vervolgens Ruben Rodrigues, die van dichtbij raak kopte: 2-1.

MVV Maastricht - Helmond Sport 4-1

MVV Maastricht liet er geen gras over groeien en kwam al in de vijfde minuut op voorsprong. Guus Joppen van Helmond Sport werkte de bal ongelukkig in eigen doel, in een poging de inzet van Joshua Holtby te stoppen: 1-0. Vlak voor rust verdubbelde Joeri Schroijen die voorsprong. De linksbuiten verraste de Helmond-defensie met een kapbeweging en haalde daarna koeltjes uit: 2-0. In de 65ste minuut gooide diezelfde Schrooijen de wedstrijd in het slot met een ietwat merkwaardig doelpunt. De vleugelspits werd volledig vrijgelaten en kon van dichtbij voor 3-0 tekenen. MVV deed in de 74ste minuut nog wel wat terug. Robert Mutzers vond de bal na een voorzet vanaf links voor zijn voeten en haalde verwoestend uit: 3-1. Het slotakkoord was voor Anthony van den Hurk, die MVV op de counter aan een 4-1 overwinning hielp.