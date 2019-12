Wim Kieft verbaasd over ‘grote verontwaardiging’ omtrent Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is bij Barcelona wekelijks verzekerd van een basisplaats, maar de middenvelder wordt steevast niet als controleur voor de verdediging opgesteld. Volgens Wim Kieft is dat begrijpelijk, vooral vanwege het grote aantal goede spelers dat bij Barça onder contract staat. Kieft stelt dat er echter geen reden tot paniek is, omdat De Jong naar zijn verwachting uiteindelijk toch op de zespositie terechtkomt.

Wilfred Genee spreekt in Veronica Inside zijn verbazing uit over het feit dat Matthijs de Ligt bij Juventus niet rechts centraal in de verdediging mag spelen, terwijl diens vervanger Merih Demiral daar wél staat. "Dat is hetzelfde als met Frenkie de Jong", doelt Kieft op de positie van De Jong, die steevast als links- of rechtshalf speelt bij Barcelona. Dat was ook woensdag het geval tegen Real Madrid (0-0), toen trainer Ernesto Valverde koos voor Ivan Rakitic als directe vervanger voor de afwezige Sergio Busquets.

Kieft vindt het logisch dat De Jong niet 'zomaar' op die positie wordt opgesteld. "Bij Frenkie heb ik wel zoiets: de verontwaardiging was wel heel groot, met name in Nederland. Wij vinden allemaal dat hij daar centraal hoort te spelen. Maar daar spelen ook Rakitic, Busquets en Arturo Vidal", zegt de voormalig aanvaller van onder meer Ajax en PSV.

Kieft denkt dat De Jong op de lange termijn alsnog op zijn favoriete positie terechtkomt bij Barcelona. "Het is natuurlijk uiteindelijk wel de beste plek van Frenkie, dat weten wij allemaal wel. Maar je moet ook wel een beetje stappen maken, bij zó'n club met zó'n middenveld. Het is niet zo dat je Busquets en Rakitic even aan de kant gooit. Maar dat komt wel. Hij had wel een paar geweldige acties tegen Real Madrid."