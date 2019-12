Hans Kraay jr. voorspelt opvallende transfer van ‘twee à drie miljoen euro’

FC Volendam staat op het punt om een grote financiële slag te slaan, zo meldt Hans Kraay junior vrijdagavond. Volgens de analist gaat de club uit de Keuken Kampioen Divisie miljoenen binnenhalen met de verkoop van de achttienjarige Micky van de Ven.

De talentvolle verdediger speelde zich dit seizoen in de basis bij FC Volendam en heeft volgens Kraay jr. de clubs voor het uitzoeken. "Er schijnen clubs uit Duitsland, Engeland en Italië te kijken. Hij zal twee à drie miljoen op gaan leveren, dus hij is weg aan het einde van het seizoen", aldus Kraay jr. in de vrijdagavonduitzending van FOX Sports.

Van de Ven, die in november zijn contract bij Volendam verlengde tot medio 2023, staat sinds begin oktober onafgebroken in de basis. Hij maakt volgens Kraay jr. wekelijks indruk in de Keuken Kampioen Divisie met zijn voetballende kwaliteiten. "Hij kan uitstekend indribbelen. Je kunt indribbelen, je kunt indribbelen én je kunt versnellen in je dribbel", stelt de oud-voetballer.

Kees Kwakman, oud-verdediger van FC Volendam, sprak eerder al lovend over Van de Ven en noemde de mandekker 'een pareltje voor Volendam'. "Kees had gelijk", zegt Kraay jr. "Er zit heel veel potentie in, hij is lang, heeft een goed linkerbeen, hij kan dribbelen, hij kan goed koppen. Misschien niet supersnel, maar dat zijn er maar weinig."