Peter Bosz haalt uit naar eigen supporters: ‘Ik kan dit niet begrijpen’

Peter Bosz heeft zijn onvrede uitgesproken over een deel van de achterban van Bayer Leverkusen. De trainer van de Duitse topclub vindt het onterecht dat een aantal supporters Kai Havertz dinsdag uitfloot na diens wissel tegen Hertha BSC (0-1 verlies). "Ik kan dit niet begrijpen", zo zei de oefenmeester donderdag op de persconferentie.

De twintigjarige Havertz geldt als het grootste talent van Bayer Leverkusen, maar werd na een zwak optreden tegen Hertha in de tweede helft gewisseld. Tot zijn ongenoegen hoorde Bosz vervolgens fluitconcerten in de richting van de aanvaller. "Ik ben hier pas één jaar en dit is de eerste keer dat ik zoiets met Kai meemaak. Hij heeft geweldig gespeeld voor ons, omdat hij gewoon een heel goede speler is."

Vorig seizoen maakte Havertz veel indruk door zeventien competitiedoelpunten te maken, maar in de huidige jaargang vond de Duitser pas twee keer het net. "Hij zal in zijn carrière vaak meemaken dat het niet alleen maar positief is", zegt Bosz. "Daar moet hij mee om leren gaan. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik niet begrijp dat de supporters hem uitfluiten."

Supporters die eigen spelers uitfluiten denken volgens Bosz niet in het belang van hun eigen club. "Sinds ik hier ben spreken mensen over de hechte Bayer-familie. Voor mij bestaat die familie uit de fans, spelers én staf, iedereen bij elkaar. Er waren een paar mensen die floten, maar het was niet hele stadion. Maar ik zou nooit zo tekeer gaan tegen mijn eigen familie. Het helpt het team niet."