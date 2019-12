Militair saluut komt Turkije en zestien internationals duur te staan

Het militair saluut dat spelers van het Turkse elftal in oktober brachten in en rondom de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk is niet zonder gevolgen gebleven. De UEFA heeft vrijdag namelijk bekendgemaakt de Turkse voetbalbond een boete van 50.000 euro op te leggen.

De Turkse ploeg zorgde in oktober voor ophef, door tijdens en rondom de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk een militair saluut te maken. Het gebaar was met name controversieel, daar het een steunbetuiging leek aan het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië. De UEFA kondigde destijds al direct een onderzoek aan en heeft Turkije daadwerkelijk gesanctioneerd.

De Turkse voetbalbond moet een boete van 50.000 euro betalen. Daarnaast heeft de UEFA in totaal liefst zestien spelers van Turkije berispt: Merih Demiral, Umut Meras, Burak Yilmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahumut Tekdemir, Ugurcan Çakir, Yusuf Yazici, Hakan Çalhanoglu, Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoglu, Deniz Türüc en Irfan Can Kahveci. De UEFA noemt het gemaakte militair saluut 'buitenproportioneel gezien de specifieke politieke context op dat moment', maar verbindt verder geen schorsingen aan het saluut.

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, mengde zich in oktober al in de discussie en pleitte destijds al voor sancties. "De Franse voetbalbond en de politie hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd soepel te laten verlopen, bedankt daarvoor. Wat de Turkse spelers hebben gedaan, door de wedstrijd te bederven met een militaire groet, staat in schril contrast met sportiviteit. Ik vraag de UEFA om een voorbeeld te stellen", zo zei Maracineanu toen.