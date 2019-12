Verweij kondigt winterse Ajax-transfer aan en ontkracht ‘social media-gerucht’

De kans is groot dat Ajax zich in de winterstop gaat versterken met een vleugelspits, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers zitten door de blessures van David Neres en Quincy Promes dun in de buitenspelers, maar daar moet in januari dus verandering in gaan komen. Tegelijkertijd ontkracht Verweij het gerucht dat Ajax interesse heeft in Ignacio González van het Argentijnse CA Banfield.

Verweij zegt in een video op de website van zijn krant dat 'het ernaar uitziet dat Ajax in de winterstop een aanvaller gaat halen'. "Het moet een speler zijn die direct inzetbaar is en op de scoutingslijstjes staat: 'type-Overmars'", zo zegt de Ajax-watcher. "Een speler met snelheid, diepgang, zoals Marc Overmars vroeger was. Echt een buitenspeler die Ajax de laatste weken heel erg mist door de absentie van Neres en Promes."

Volgens Verweij is Ignacio González in ieder geval niet in beeld bij Ajax. De club voedde die geruchten door met zijn social media-accounts de negentienjarige middenvelder uit Argentinië te gaan volgen. "Ik werd er op attent gemaakt. Dan gaan in huize-Verweij toch even alle alarmbellen af, toch even kijken of dat serieus is", zegt de journalist, die er echter al snel achter dat de geruchten niet op waarheid zijn gebaseerd.

"De jongen heeft nog geen minuut gemaakt in het eerste elftal van Banfield", zo benoemt Verweij als eerste argument. "Ik heb eerst een aantal mensen gesproken in Zuid-Amerika, die zeiden: 'Ik kan me niet voorstellen dat dit een speler voor Ajax is.' Na twee uur bellen ben je er dan achter dat het inderdaad geen versterking voor Ajax is."