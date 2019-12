Haaland senior ‘dist’ Noorse journalist: ‘Doe nog eens een gok!’

De Noorse journalist Stig Nielssen meldde vrijdagochtend dat Erling Haaland samen met zijn vader op het vliegtuig was gestapt naar Manchester. De link met Manchester United werd al snel gelegd en de Engelse media doken erbovenop. De geruchten over een aanstaande transfer naar the Red Devils laaiden op, maar werden al snel ontkracht door manager Ole Gunnar Solskjaer.

Op sociale media nodigt de vader van Haaland de verslaggever van Stavanger Aftenblad uit om nog een gok te wagen op de toekomstige club van zijn zoon. Hij plaatst daarbij een foto van Haaland op het vliegveld bij een bord met bestemmingen over de hele wereld.

Vrijwel de gehele Europese top aast op de handtekening van Haaland en Solskjaer zou al naar Oostenrijk zijn gevlogen voor een gesprek met de negentienjarige spits van Red Bull Salzburg. Toen vrijdagochtend bleek dat Haaland onderweg was naar Manchester, wist onder meer Sky Sports te melden dat de onderhandelingen tussen beide partijen aanstaande waren.

“Ik denk niet dat hij op weg is naar hier”, reageerde Solskjaer vrijdagochtend toen hij door de aanwezige media gevraagd werd naar de reden achter de reis van Haaland naar Manchester. De Noorse trainer denkt dat zijn landgenoot op doorreis was. “Hij is met kerstvakantie. Vanuit Stavanger kan je niet overal naartoe vliegen. Je moet via, via reizen. Ik kan verder niet reageren op spelers van andere clubs. Daar krijg je een hoop speculaties van.”