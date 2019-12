Ziedende Meeuwis gruwelt van racismebeschuldiging van ‘koekenbakker’

Marcel Meeuwis is woest op de beschuldigingen van Glen de Boeck, voormalig trainer van VVV-Venlo. De Belgische trainer vertelt in het tv-programma Racisme in de Kleedkamer op de sportzender Play Sports over vermeend racisme van Meeuwis, die in 2011 aanvoerder was van de Limburgse formatie, in de richting van enkele medespelers.

Bij VVV stonden destijds Alexander Emenike, Uche Nwofor, Ahmed Musa en Michael Uchebo onder contract. "De Nigerianen zeiden me dat een bepaalde speler, dat was mijn kapitein van dat moment, hen discrimineerde en spelers tegen hen opzette", zegt De Boeck. "En dat ze dat niet meer konden hebben. Toen heb ik mijn kapitein geroepen en heb tegen hem gezegd: wat heeft u hier op te zeggen?"

"En hij zei: als er vanavond één Nigeriaan op het veld komt, wordt er niet gevoetbald. Echt waar. Ik wist niet wat ik hoorde", zegt de coach. Hij besloot tegen Heracles Almelo (7-0 verlies) twee Nigeriaanse spelers op te stellen. "Echt waar, er waren twee, drie spelers die lieten het gewoon lopen. Omdat die Nigerianen in de ploeg stonden", aldus De Boeck.

"Schandalig dat iemand zulke leugens durft te vertellen", reageert de oud-middenvelder, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Dit zegt meer over hem dan over mij. Wat een onzin. Deze man heeft een erg slecht geheugen. Het enige wat klopt aan zijn verhaal, is dat de Nigeriaanse spelers destijds niet zo goed in de groep lagen. Ze voelden zich niet echt thuis."

"Dat had helemaal niets met racisme te maken, wél met het feit dat die jongens zich vaak afzonderden van de rest van de groep", aldus Meeuwis. De Boeck werd in de winterstop opgevolgd door Ton Lokhoff en laatstgenoemde trainer stelde Nwofor en Uchebo vrijwel altijd op. "We hadden na de winterstop vrijwel dezelfde spelersgroep, hoor", vervolgt Meeuwis zijn relaas.

"Als dat probleem werkelijk zo heftig is als hij zegt, waarom ging het daarna dan beter? Dat ik nu door zo'n koekenbakker wordt beschuldigd van racisme, maakt me heel boos. Ik heb in mijn carrière met tal van nationaliteiten en kleuren gespeeld. Nooit een probleem gehad. Tegenwoordig toeren wij met FC De Rebellen door het land (een collectief van oud-spelers, opgezet door Meeuwis, red.). Romano Denneboom, Glenn Helder, Brutil Hosé, Leo Koswal: ik beschouw die jongens als mijn kameraden, we hebben altijd de grootste lol samen. En dan zegt iemand zoiets over me op televisie. Zomaar. Echt schandalig."