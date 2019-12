Ajax en Dusan Tadic willen negatief unicum afwenden tegen ADO Den Haag

Ajax wil met een goed gevoel de winterstop in en dat kan alleen met een overwinning op ADO Den Haag. De Amsterdammers verloren de laatste twee competitiewedstrijden, terwijl er afgelopen woensdag met veel pijn en moeite gewonnen werd van Telstar in de TOTO KNVB Beker (3-4). Erik ten Hag gaf op weg naar het duel van zondag aan dat zijn ploeg ‘voetbalmoe’ is en hij zijn spelers moet ‘pushen’ tegen de Hagenaren. ADO presteert dit seizoen ondermaats en hoopt op een stunt tegen de koploper. Opta beschouwt voor op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 12.15 uur.

o Ajax verloor slechts één van de laatste negentien thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag in de Eredivisie (W14, G4) en wist in twaalf van die duels de nul te houden.

o Ajax komt dit kalenderjaar voor de 56e keer in actie in alle competities, een gedeeld clubrecord voor de Amsterdammers (ook 56 wedstrijden in 2006).

o Ajax staat voor het eerst sinds 2015 op twee opeenvolgende Eredivisie-nederlagen waarin de ploeg niet tot scoren kwam, nog nooit overkwam de Amsterdammers dat drie keer op rij in de Eredivisie.

o Een derde van de tegengoals van Ajax dit Eredivisie-seizoen viel in het laatste kwartier (5 uit 15); deze eeuw kreeg de club alleen in 2006 meer Eredivisie-goals tegen na de 75 minuut in een volledig kalenderjaar (13) dan in 2019 (11).

o Dusan Tadic was in slechts twee van zijn laatste twaalf Eredivisie-duels trefzeker en wist niet te scoren in zijn laatste vier competitiewedstrijden; het gebeurde de Serviër in het shirt van de Amsterdammers nog nooit dat hij in vijf Eredivisie-wedstrijden op rij niet wist te scoren.

o Alleen Luuk de Jong (190) was dit decennium direct betrokken bij meer Eredivisie-doelpunten dan Hakim Ziyech (164 – 78 goals en 86 assists) en Dusan Tadic (156 - 77 goals en 79 assists).

o ADO Den Haag kwam niet tot scoren in de laatste twee uitwedstrijden in de Eredivisie; de laatste keer dat de Hagenaars drie keer op rij niet scoorden op vreemde bodem in de competitie was in januari 2017, toen was Ajax de derde tegenstander in die reeks.

o ADO Den Haag maakte dit Eredivisie-seizoen procentueel gezien de meeste doelpunten vanuit een standaardsituatie (56%), maar treft met Ajax de ploeg die het minste aantal tegendoelpunten kreeg vanuit spelhervattingen (2, allebei in de laatste twee Eredivisie-duels).

o Alleen Jordens Peters blokkeerde dit Eredivisie-seizoen meer schoten van de tegenstander (19) dan Shaquille Pinas (17, met Armando Obispo); Ajax zag dit seizoen het hoogste aantal schoten geblokkeerd worden (82 - Hakim Ziyech had met 16 geblokkeerde schoten het hoogste aandeel).

o Geen speler kreeg dit decennium zoveel tegendoelpunten in de Eredivisie te verwerken als Aaron Meijers (421), 31 van die treffers vielen in wedstrijden tegen Ajax.