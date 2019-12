Ajax is al vaak benaderd en laat zich uit over mogelijke deelname aan ICC

Het is afwachten of Ajax deel gaat nemen aan de International Champions Cup (ICC). Vrijdag meldde Bob Williams van Sport Business dat Ajax stappen zet om deel te nemen aan het prestigieuze en lucratieve toernooi, dat plaatsvindt in onder meer de Verenigde Staten. Voetbal International geeft vrijdag echter aan dat een deelname van Ajax aan de ICC onzeker is.

Spelbreker kan een eventuele deelname aan de voorronde van de Champions League zijn, zo meldt het weekblad. De Amsterdammers zouden 'vereerd' zijn gevraagd te worden voor het zomerse toernooi, maar de club zou geen garanties kunnen afgeven, aangezien men nog niet weet of de club zich direct plaatst voor de Champions League.

De club laat aan het weekblad weten een aantal keer benaderd te zijn, maar dat de deelname aan de voorronde van de Champions League een streep door dat voorstel zette. Veel Europese topclubs nemen al jaren deel aan de ICC, maar voor Ajax was dat vooralsnog onhaalbaar, aangezien de club in de afgelopen seizoenen altijd aantrad in de voorronde van de Champions League.

Een mogelijke deelname aan de ICC zou passen bij het beleid van Ajax om de club internationaal meer op de kaart te zetten. "In Amerika zorgen we er echt voor dat onze brand groter wordt", zo gaf algemeen directeur Edwin van der Sar onlangs aan in een interview met Voetbal International. "We hebben er zes grote voetbalkampen gedaan, komende zomer doen we er veertien. De financiële kloof met de Europese top is niet dichten en toch willen we structureel aanhaken. Dan moet je creatief blijven."