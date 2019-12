Ernest Faber ziet ontevreden pupil: ‘Ik hoop zeker dat hij blijft’

Ernest Faber hoopt dat Jeroen Zoet ook na de winterse transferperiode actief is bij PSV. De doelman was jarenlang de eerste keeper van de Eindhovenaren, maar werd dit seizoen door de inmiddels ontslagen Mark van Bommel naar de bank verwezen. Faber geeft vrijdag aan dat zijn eerste keuze eveneens valt op Lars Unnerstall.

Een vertrek van Zoet in januari lijkt een waarschijnlijke optie. Voetbal International speculeerde deze week dat als Faber Unnerstall handhaaft, Zoet in de winterse transferperiode van club wil veranderen. De doelman is bij Oranje uitgegroeid tot de vaste stand-in van Jasper Cillessen en hij zou zijn plek in de EK-selectie niet willen verliezen door een gebrek aan speeltijd bij PSV.

"Ik ken Jeroen goed. Hij heeft nog bij mij in de Onder-19 gezeten", begint Faber vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met PEC Zwolle zaterdagavond. "Hij is een hele goede keeper en hij heeft ook jaren goed gepresteerd. Helaas voor hem staat hij momenteel niet in de basis, maar ik hoop zeker dat hij blijft."

De coach begon woensdag als eindverantwoordelijke bij PSV met een 1-2 zege op GVVV in de TOTO KNVB Beker. Faber erkent via de officiële kanalen van PSV dat het spel van zijn ploeg niet goed was. Tegen PEC Zwolle eist hij verbetering. "Je moet laten zien hoe goed je kan voetballen. En er samen met het publiek een mooi duel van maken", besluit Faber.