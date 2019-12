Erik ten Hag moet Ajax ‘pushen’ richting ‘ADO’: ‘Ze zijn voetbalmoe’

Ajax is toe aan de winterstop, zo erkent trainer Erik ten Hag vrijdag op het clubkanaal. De prestaties van de Amsterdammers zijn de laatste weken tegenvallend en dat heeft volgens de coach alles te maken met het feit dat zijn ploeg ‘voetbalmoe’ is. Ten Hag zegt in gesprek met Ajax TV dat hij zijn elftal moet ‘pushen’ op weg naar de laatste wedstrijd van 2019.

Ajax verloor op 6 december voor het eerst dit seizoen door toedoen van Willem II (0-2). Daarna volgde de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Ajax ging als koploper de laatste groepswedstrijd in, maar door een 0-1 nederlaag tegen Valencia overwintert de club in de Europa League. Vorig weekend kreeg de Eredivisie-koploper een volgende klap te verwerken: op bezoek bij AZ ging Ajax met 1-0 onderuit.

Met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag voor de boeg, erkent Ten Hag dat zijn selectie toe is aan de winterstop. “Wij moeten ze pushen. Dat is zo, ze zijn voetbalmoe”, aldus de trainer. “Ze hebben zoveel gespeeld en geen vakantie gehad in de zomer. Op een gegeven moment loopt het emmertje over. Dat is hier het geval en dat uit zich dan in kleine klachten, dat uitmondt in blessures. Daar hebben wij op dit moment mee te dealen. Maar er staat op dit moment nog steeds een elftal dat moet winnen. Dan probeer je ze toch weer van de positieve kant te benaderen en ze te pushen.”

Ajax raakte de afgelopen weken meerdere spelers kwijt. David Neres werd geopereerd aan zijn knie en is na de winterstop weer inzetbaar. Quincy Promes en Zakari Labyad staan al enkele weken geblesseerd aan de kant, terwijl Daley Blind voorlopig is uitgeschakeld. De linkspoot werd duizelig tijdens de wedstrijd tegen Valencia en wordt om die reden onderzocht in het ziekenhuis. Ook Nicolás Tagliafico ontbrak tegen AZ.