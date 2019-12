FC Utrecht - Feyenoord: het Eredivisie-jubileumduel der dribbelkoningen

FC Utrecht heeft zich de afgelopen teruggeknokt nadat het team van trainer John van den Brom in een dip was terechtgekomen. Uitwedstrijden tegen FC Groningen en Heracles Almelo werden gewonnen, terwijl donderdag ten koste van Groningen de achtste finales van de TOTO KNVB Beker werd bereikt. Ook Feyenoord overleefde de afgelopen bekerronde, al ging het met pijn en moeite tegen SC Cambuur. De Rotterdammers zijn in de Eredivisie nog altijd ongeslagen sinds de aanstelling van Dick Advocaat en hopen die lijn door te trekken in de Domstad. Opta beschouwt voor op het duel in Utrecht, zondag vanaf 14.30 uur.

o FC Utrecht komt voor de honderdste keer in actie tegen Feyenoord in de Eredivisie, Feyenoord is de eerste ploeg die de Domstedelingen minimaal honderd keer treffen: 16 keer winst, 29 keer gelijk en 54 keer verlies.

o Utrecht is ongeslagen in de laatste drie thuisontmoetingen met Feyenoord in de Eredivisie (eenmaal winst, twee keer gelijk) en won de meest recente, met Dick Advocaat als trainer: 3-2.

o FC Utrecht verloor de laatste twee thuisduels in de Eredivisie, de laatste keer dat de Domstedelingen minimaal drie thuisnederlagen op rij leden in de competitie was in september 2016 (toen 5 op rij).

o Utrecht kwam in de laatste twee thuisduels niet tot scoren, de laatste keer dat de ploeg drie opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie niet tot scoren kwam was in februari 2010, toen was Feyenoord de tegenstander in het derde duel.

o Gyrano Kerk, die zijn honderdste Eredivisie-duel kan spelen, ging in 2019 tot dusver 214 dribbels aan in de Eredivisie (waarvan 106 succesvol), minimaal 39 meer dan iedere andere speler; in de afgelopen acht jaar had alleen Oussama Assaidi meer voltooide dribbels in een volledig kalenderjaar (110 in 2011).

o Willem Janssen speelde dit decennium 73 keer gelijk in de Eredivisie, vaker dan iedere andere speler in die periode; Janssen wordt gevolgd door Erik Falkenburg (70), Aaron Meijers (69) en Jens Toornstra (64).

o Feyenoord kwam in de laatste twee uitduels in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel, de laatste keer dat de Rotterdammers drie keer op rij de punten deelden op vreemde bodem in de Eredivisie was in 1994.

o Feyenoord raakte in 2019 26 keer paal of lat in de Eredivisie, minimaal zes keer vaker dan elke andere ploeg.

o Van alle aanvallers die dit Eredivisie-seizoen minimaal vijftig dribbels aangingen deed niemand dat met zo’n hoog slagingspercentage als Luis Sinisterra (64,7% - 55 van zijn 85 dribbels succesvol).

o Alleen Dusan Tadic (44) en Hakim Ziyech (29) waren dit kalenderjaar direct betrokken bij meer Eredivisie-treffers dan Steven Berghuis (25 - 18 goals & 7 assists).