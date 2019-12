Ajax en Oranje goed vertegenwoordigd in top honderd van The Guardian

The Guardian heeft zoals ieder jaar de top honderd van beste voetballers bekendgemaakt. Lionel Messi is door de Engelse krant uitgeroepen tot de beste speler, gevolgd door Virgil van Dijk en Sadio Mané. Cristiano Ronaldo eindigt met zijn vierde plaats net buiten de top drie. Waar Frenkie de Jong bij de verkiezing van de Ballon d’Or net buiten de top tien eindigde, eindigt hij op deze lijst op de tiende plaats. In de top honderd zijn meerdere Nederlanders en (ex-)Ajacieden terug te vinden.

Messi won onlangs zijn zesde Ballon d'Or. Bij de uitverkiezing van France Football bleef hij Van Dijk nipt voor. De Liverpool-verdediger en tevens aanvoerder van het Nederlands elftal moet ook op deze lijst de Argentijnse aanvaller van Barcelona voor zich dulden. Van Dijk troefde Messi eerder dit jaar wel af bij de verkiezing van de UEFA voor Europees Voetballer van het Jaar.

Na Van Dijk en De Jong is Juventus-verdediger Matthijs de Ligt de hoogst genoteerde Nederlander. De ex-Ajacied is terug te vinden op de achttiende plaats. "De Jong klimt liefst 28 plaatsen op de lijst, maar iedereen die hem zag spelen in het Champions League-seizoen van Ajax zal begrijpen waarom. Barça ziet hem inmiddels ook als de belangrijkste pion op het middenveld", zo klinkt het.

Dusan Tadic (27) en Hakim Ziyech (29) staan nog net in de top dertig. Donny van de Beek valt er met zijn 33ste plaats net buiten. De Ajax-middenvelder behoorde bij de uitverkiezing van de Ballon d’Or nog bij de top twintig. Van de Beek maakte op de verslaggevers van the Guardian meer indruk dan Georginio Wijnaldum, die genoegen moet nemen met de 43ste plaats. Memphis Depay (76) is de enige andere Nederlander op deze ranglijst.