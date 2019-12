Alderweireld schept duidelijkheid over toekomst met nieuwe deal

Toby Alderweireld heeft een nieuw contract getekend bij Tottenham Hotspur, zo melden de Londenaren vrijdagochtend via de officiële kanalen. De Belgische verdediger heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2023. Met zijn handtekening lijkt Alderweireld een einde te maken aan de geruchten dat hij Tottenham in de winter of zomer gaat verlaten.

Alderweireld lag vóór deze contractverlenging nog tot volgend jaar zomer vast, waardoor er werd gespeculeerd over een einde van de stopper bij the Spurs. Manager José Mourinho wilde graag zien dat de dertigjarige verdediger zijn contract verlengde en Alderweireld heeft nu dus besloten te verlengen bij Tottenham, de club waar hij reeds 179 wedstrijden voor heeft gespeeld.

Alderweireld weigerde in januari 2018 nog bij te tekenen bij Tottenham, dat destijds nog onder leiding stond van de inmiddels ontslagen Mauricio Pochettino. Speler en club waren lange tijd aan het onderhandelen toen de Belg opeens besloot geen krabbel meer te zetten. Met het vertrek van de Argentijn en de komst van Mourinho heeft Alderweireld nu besloten de Engelse club wel trouw te blijven.

"Ik voel me erg gelukkig. Ik ben trots dat ik voor deze club mag spelen", aldus Alderweireld op de clubsite. "Ik heb een geweldige connectie met de club en de fans. Ik houd van deze club en de liefde is wederzijds. Het voelt alsof ik mijn droom aan het leven ben. Ik wil nog veel grote dingen bereiken met de club", besluit de ex-Ajacied, die sinds 2015 actief is bij Tottenham.