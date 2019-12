Circus rond Haaland nadert kookpunt met vermeende vlucht naar Engeland

Er wordt de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Erling Braut Haaland, maar de geruchtenmolen lijkt nu zijn kookpunt te bereiken. Het Noorse TV2 weet te melden dat negentienjarige spits vrijdagochtend gezien is op Sola, het vliegveld van Stavanger. Aftonbladet voegt daaraan toe dat Haaland met vader Alfie op een vliegtuig naar Manchester is gestapt.

Haaland senior, zelf oud-middenvelder van onder meer Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City, wil tegenover TV2 niet bevestigen dat hij met zijn zoon op een vliegtuig naar Engeland is gestapt. Jim Solbakken, die warme banden onderhoudt met Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer en beschouwd wordt als een goede vriend van de familie Haaland, weigert in gesprek met Aftonbladet eveneens in te gaan op de vermeende vlucht van de gewilde spits naar Engeland.

Haaland: 'Ik trek mij niets aan van alle transfergeruchten'

Red Bull Salzburg heeft afgelopen week zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar gespeeld, waardoor Haaland afgelopen week al in Noorwegen verbleef. In de eerste seizoenshelft was de jonge spits in 22 officiële wedstrijden goed voor 28 doelpunten en 7 assists namens de kampioen van Oostenrijk. De sensationele prestaties hebben tot de nodige speculatie over zijn toekomst geleid, daar naar verluidt de gehele Europese top achter hem aanzit.

TV2 noemt Manchester United, Borussia Dortmund en RB Leipzig als de voornaamste kandidaten om met Haaland aan de haal te gaan. De salariseisen die zaakwaarnemer Mino Raiola in Leipzig op tafel heeft gelegd, zijn voorlopig te gortig. Het biedt een opening voor Manchester United, dat vermoedelijk geen problemen heeft om aan de financiële eisen te voldoen en door de aanwezigheid van Solskjaer sowieso een streepje voor heeft op de concurrentie.

Solskjaer kent Haaland nog van Molde FK, waar ze tussen 2017 en 2018 samenwerkten. De Noorse manager van Manchester United is reeds een keer op bezoek geweest in Salzburg en zal Haaland nu dus waarschijnlijk ontvangen in Manchester. Het is onduidelijk wat voor transfersom er overgemaakt dient te worden naar Oostenrijk. Eerder wisten verschillende media te melden dat Haaland een afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn contract heeft staan.