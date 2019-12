The Athletic: Guardiola stelt voorwaarden en kiest niet voor Van Bronckhorst

Het huidige contract van Josep Guardiola bij Manchester City loopt nog tot medio 2021. De clubleiding van the Citizens wil die verbintenis dolgraag verlengen, maar volgens The Athletic is de Spaanse oefenmeester pas bereid om te onderhandelen over contractverlenging als er versterkingen beloofd worden. Er wordt tegelijkertijd gemeld dat niet Giovanni van Bronckhorst de opvolger van de naar Arsenal vertrekkende Mikel Arteta wordt.

Arteta moet op korte termijn gepresenteerd worden als de nieuwe manager van Arsenal. Het betekent dat Guardiola op zoek moet naar een nieuwe assistent en voor die vacature werd de voorbije tijd in Engeland de naam van Van Bronckhorst genoemd. De voormalig trainer van Feyenoord is sinds afgelopen zomer werkzaam binnen de City Football Group en staat er goed op binnen de organisatie. Om die reden werd er gesuggereerd dat Van Bronckhorst weleens de opvolger van Arteta zou kunnen worden, maar dat is volgens The Athletic niet het geval.

Guardiola: 'Of Arteta op mijn vertrek wacht? Wil je me weg hebben?'

Er wordt verwacht dat Rodolfo Borrell zal worden gepromoveerd tot assistent, al werd zijn naam ook genoemd als mogelijke rechterhand van Arteta bij Arsenal. Guardiola is in ieder geval niet van plan om voor de zomer al een assistent van buitenaf te halen. Er moeten echter wel op korte termijn versterkingen voor de selectie komen. Guardiola heeft naar verluidt in de onderhandelingen de voorwaarde gesteld dat er minimaal twee aankopen kunnen worden gedaan. De manager van Manchester City wenst een nieuwe centrumverdediger te verwelkomen, terwijl hij ook een linksback aan zijn selectie wil toevoegen.

Of Guardiola ook nog een aanvaller op zijn verlanglijstje zet, hangt af van Leroy Sané. Indien de Duitse vleugelaanvaller wordt weggekaapt door Bayern München, wil Guardiola ook voor zijn voorste linie de transfermarkt op. Wanneer aan al deze wensen wordt voldaan, is de Spanjaard bereid zijn contract te verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2021, al zou er een optie bestaan om komende zomer al een einde aan de samenwerking te maken. Volgens de Daily Mail is men er bij Manchester City van overtuigd dat Guardiola in ieder geval nog anderhalf jaar aan het roer zal staan.