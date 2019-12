Advocaat zoekt verklaring: ‘Hij heeft het een en ander aan zijn hoofd’

Feyenoord overleefde donderdagavond ternauwernood een uitwedstrijd tegen SC Cambuur in de derde ronde van de TOTO KNVB Beker dankzij een 1-2 overwinning. Dick Advocaat beaamt dat zijn ploeg het lastig had en heeft lovende woorden over voor de opponent, die aan de leiding gaat in de Keuken Kampioen Divisie. De oefenmeester van de Rotterdammers gaat tegelijkertijd in op de moeizame prestaties van Nicolai Jörgensen.

“Het was een enerverende wedstrijd. Ik begrijp nu ook waarom Cambuur zo hoog staat. Ze speelden met veel strijd, beleving en goed voetbal. In de tweede helft konden we het een beetje omdraaien. Hoe gek het ook klinkt, maar we moesten meer in gaan zakken”, zegt Advocaat in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester moest in de rust tactisch handelen, omdat het in de eerste helft ‘open lag’ bij Feyenoord. “Als het team voelt dat ze worden uitgespeeld, moet je, hoe vervelend het ook klinkt, dichter bij elkaar gaan staan om die ruimtes weg te halen. Ook al ben je een Eredivisie-club.”

“Toen gingen zij wat meer proberen. Wij creëerden meer kansen en konden meer aan voetballen toekomen, wat we in de eerste helft niet deden”, vervolgt de ervaren oefenmeester. Advocaat zag Jörgensen in Leeuwarden andermaal een moeizame wedstrijd spelen. “Het was geen gelukkige wedstrijd van hem. Hij heeft het een en ander aan zijn hoofd, met zijn vrouw en het veld. Hij heeft niet gevraagd om een wissel, dat heb ik zelf gedaan. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd, maar het was geen geweldige wedstrijd.”

“Cambuur was eigenlijk heer en meester deze wedstrijd”, zegt een realistische Kenneth Vermeer in gesprek met RTV Rijnmond. “We wisten vooraf dat ze een goede ploeg hebben en dat het lastig zou worden. Dat bleek ook. Ze voetbalden makkelijk onder onze druk uit. Van daaruit kregen ze wat kansen. We wilden hoog druk zetten, maar dat lukte niet. Je ziet in de Keuken Kampioen Divisie dat al dat ze makkelijk onder druk uit kunnen voetballen. Dat heb je hier ook gezien.”

Jens Toornstra komt met een vergelijkbare analyse, maar heeft wel lovende woorden over voor Marcos Senesi. De Argentijnse verdediger verzorgde de winnende treffer tegen Cambuur. “Hij is al tijden goed bezig. Hij is heel snel afgeschreven door iedereen. Iets te makkelijk. Maar hij heeft zich goed herpakt. Hij voetbalt makkelijk en is verdedigend sterk”, zegt Toornstra in gesprek met FOX Sports. Hij neemt het tevens op voor Jörgensen. “Zijn irritatie komt ook ergens vandaan. Het stond niet goed, hij stond erg alleen in de eerste helft. Daar hebben we in de rust over gesproken. We hebben geprobeerd het anders in te vullen.”