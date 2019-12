‘Voor ons zijn duels met VVV en RKC als Champions League-finales’

FC Twente heeft niet zijn beste periode achter de rug. De ploeg van trainer Gonzalo García García wist de laatste vijf wedstrijden op rij niet te winnen en werd afgelopen week na een kansloze 2-5 nederlaag tegen Go Ahead Eagles geëlimineerd in de TOTO KNVB Beker. Het zorgt voor grote onrust in Enschede, nu het uitduel met RKC Waalwijk vrijdagavond op het programma staat.

“Kritiek hoort bij voetbal. Het gaat van zwart naar wit en wit naar zwart. Maar ik laat mijn werk niet beïnvloeden na een overwinning en ook niet na een nederlaag”, zegt de bekritiseerde García in gesprek met TC Tubantia. Hij predikt vooral realisme voor FC Twente, dat de twaalfde plaats in de Eredivisie bezet. “Wij kunnen de concurrentie niet aan met clubs als Utrecht, Heerenveen en Groningen. Die zijn dit seizoen beter.”

“Wij moeten strijden met de clubs in het onderste deel van de ranglijst, maar het verwachtingspatroon ligt hier altijd veel hoger. Maar we vergeten soms te snel dat jonge spelers zich moeten leren wapenen tegen de druk van het spelen in een stadion met dertigduizend mensen”, stelt de 36-jarige oefenmeester. In gesprek met De Telegraaf zegt hij dat het ook ‘tegenzit’ en dat iedere fout vaak een tegendoelpunt oplevert.

“We krijgen veel te veel goals tegen, als je ziet hoeveel kansen we weggeven. Dat maakt het moeilijk voor onze spelers, die er alles aan doen maar er de laatste weken niks voor terugkrijgen. Dat is pijnlijk”, concludeert García. Hij weet dat de druk hoog is in aanloop naar het duel met RKC. “In wedstrijden tegen Ajax krijg je de meeste aandacht, maar voor ons zijn duels met VVV en RKC als Champions League-finales. Daarin moet het gebeuren voor ons.”