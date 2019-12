ESPN: Ajax toont interesse in ‘JJ’, vraagprijs van 15 miljoen dollar

José Juan Macías maakt mogelijk de overstap naar Europa. ESPN Deportes meldt donderdag dat met name Ajax en Real Sociedad meer dan gemiddelde belangstelling voor de aanvaller hebben. De twintigjarige JJ, zoals zijn bijnaam luidt, wil naar verluidt in het komende kalenderjaar naar Europa.

Macías zou al een aanbieding van Real Sociedad op zak hebben. De Spaanse club bracht naar verluidt ook een formeel bod op de aanvaller uit, maar dat kwam niet in de buurt van de vraagprijs van werkgever Chivas. De Mexicaanse club zou een bedrag van vijftien miljoen dollar, omgerekend 13,5 miljoen euro, willen toucheren.

De intentie van Macías is om volgend jaar zomer bij een Europese club te tekenen. Het liefst gaat hij bij een club met een grotere naam dan de Basken aan de slag, zo ESPN Deportes. Hij is dan ook bereid om nog een half jaar te wachten. Een delegatie van Ajax zou enkele maanden geleden op Mexicaanse bodem de verrichtingen van de aanvaller in het tenue van Club Léon hebben bekeken.

Macías werd de voorbije twaalf maanden immers door Chivas uitgeleend aan Club Léon, waar hij één op twee liep: 19 goals in 38 duels. Een optie tot koop werd echter niet gelicht en dus is hij een van de versterkingen van Chivas voor de Clausura 2020. JJ maakte in oktober zijn debuut als A-international voor Mexico en staat inmiddels op vier treffers in vijf interlands.