Henk de Jong onthult enorme complimenten van Berghuis en Advocaat

SC Cambuur werd donderdagavond uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door Feyenoord (1-2), maar werd na afloop overladen met complimenten voor het vertoonde spel. De Friezen waren het merendeel van de wedstrijd de bovenliggende partij, zo gaven ook Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis en -trainer Dick Advocaat toe.

Henk de Jong werd na afloop door het tweetal gecomplimenteerd, zo gaf de trainer van Cambuur te kennen voor de camera's van FOX Sports. "Ik vond wel mooi: Steven Berghuis kwam bij me en zei: 'Trainer, Jezus man, wat voetballen jullie, niet normaal!' En dan komt Dick Advocaat erachteraan: 'Het lijkt wel RB Leipzig.' Dat is mooi", zegt de oefenmeester.

De Jong zag hoe zijn ploeg het veel beter geachte Feyenoord bij vlagen tactisch overklaste. "We hebben gekeken naar beelden van Feyenoord: hoe kunnen we ze pijn doen. Het was net niet goed genoeg, maar we zijn wel negentig minuten baas op het veld geweest." De Jong geniet van het bezig zijn met tactiek. "Ik heb een paar mensen om me heen, met Sander van der Heijden (zijn assistent, red.) ook, die tactisch zó goed zijn. Dan bekijken we beelden, zoeken we dingen: hoe kunnen we er onderuit komen."

Dat Cambuur er niet met de overwinning vandoor ging in het eigen stadion, was volgens De Jong met name te wijten aan de klasse van Berghuis. "Feyenoord heeft gewonnen, die hebben met Berghuis natuurlijk een buitenproportionele speler. Maar ik denk dat wij verdiend hadden om te winnen." Door de zege zit Feyenoord bij de laatste zestien in het bekertoernooi.