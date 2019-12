Feyenoord ontsnapt bij Cambuur aan enorme blamage

Feyenoord heeft het deelnemersveld aan de achtste finales van de TOTO KNVB Beker gecompleteerd. Het team van Dick Advocaat boekte donderdag een zwaarbevochten zege op SC Cambuur, dat in de eerste 45 minuten de paal raakte en het beste van het spel had: 1-2. Na de onderbreking sloeg Feyenoord tweemaal toe, mede dankzij een schitterende openingstreffer van de vandaag jarige Steven Berghuis.

Cambuur speelde een uitstekende eerste helft tegen Feyenoord en baalde zichtbaar dat het scorebord niet in beweging was gekomen. De gebrekkige finesse in de afronding, Kenneth Vermeer én de paal speelden het team van Henk de Jong parten. Na twintig minuten hadden de Friezen al vier schoten tussen de palen, tegenover nul van Feyenoord. Gelegenheidsspits Delano Ladan, Mitchell Paulissen en Issa Kallon vonden Vermeer op hun weg.

Na nog geen half uur spelen beet Feyenoord voor het eerst van zich af: een schot van Nicolai Jörgensen werd door Sonny Stevens gekeerd. Vijf minuten later kwam het team van Advocaat echter heel goed weg toen Erik Schouten na een corner de paal raakte. Cambuur kreeg tot aan de rust nog wat kleine kansjes, maar zonder resultaat. Het was veelzeggend dat Feyenoord dit seizoen in een eerste helft alleen tegen Rangers FC meer doelpogingen moest toestaan dan tegen Cambuur: dertien om twaalf.

Als er een kans voor Cambuur was om Feyenoord voor het eerst in de geschiedenis te kloppen, was het op basis van de eerste helft wel donderdagavond. Na de onderbreking probeerde het team van De Jong dan ook wederom het doel van Vermeer te bestoken, maar opnieuw zonder succes. Pogingen van Paulissen en Kallon waren een prooi voor de doelman en tussendoor schoof Jörgensen de bal naast het doel van Stevens.

Na 67 minuten spelen nam Feyenoord de leiding: Berghuis bracht zijn team met een heerlijke goal in de linkerbovenhoek op voorsprong. De Rotterdamse vreugde was van korte duur, daar Renato Tapia luttele minuten later een overtreding op Ladan in het strafschopgebied beging. Robin Maulun verzilverde de toegekende elfmetertrap: 1-1. Cambuur kwam daarna goed weg toen een knal van Jens Toornstra vanaf een meter of achttien op de onderkant van de lat uiteenspatte. De bal stuiterde precies op de doellijn weer uit het doel van de noorderlingen.

De ontmoeting leek af te stevenen op een verlenging, maar twee minuten voor tijd sloeg Feyenoord opnieuw toe. Luis Sinisterra deed het heel snel en slim op links, Berghuis liet lopen en Marcos Senesi prikte via de paal en Doke Schmidt de winnende treffer binnen.