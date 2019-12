Van de Beek herkent vaststelling van Ajax Life: ‘Dat is een trekje van me’

Donny van de Beek bereikte woensdagavond met Ajax de volgende ronde van de KNVB Beker door Telstar met de nodige moeite te verslaan (3-4). De middenvelder vindt dat hij de afgelopen tijd in verschillende aspecten van het voetbal beter is geworden, maar ziet ook nog voldoende verbeterpunten.

"Ik ben fysiek sterker, heb meer spiermassa, ben explosiever op de eerste meters en loop gemakkelijker", zo somt Van de Beek zijn progressie op in een interview met Ajax Life. "Er zijn genoeg aspecten die beter kunnen. Welke? Mijn afstandsschot, bijvoorbeeld. Ik heb een goede trap, maar ben meer van de eindpass. Ik schiet te weinig vanaf de rand van het strafschopgebied."

Het is Ajax Life opgevallen dat Van de Beek vaak met een gekke bek, bijvoorbeeld zijn tong uit de mond, op foto's wordt vastgelegd. "Ja, dat is een trekje van me", glimlacht de Oranje-international bevestigend. "Ik heb vaak mijn mond open met acties of als ik op doel schiet. Dat gaat vanzelf. Het is een vorm van gedrevenheid. Uit tegen Tottenham Hotspur (vorig seizoen in de Champions League, red.) wist ik dat die bal erin ging en was ik eigenlijk al aan het juichen."

Van de Beek is bezig aan zijn vijfde seizoen in het eerste van Ajax. De 22-jarige rechtspoot maakte dit seizoen tot nu toe vijf doelpunten in vijftien wedstrijden. Het is de vraag hoe lang Van de Beek nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is, want hij wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Ook Tottenham Hotspur zou interesse hebben, maar Van de Beek zou een voorkeur voor De Koninklijke hebben uitgesproken.