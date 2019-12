Advocaat gedwongen tot wijziging in sterke opstelling van Feyenoord

Feyenoord kan donderdagavond in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen SC Cambuur beschikken over Nicolai Jörgensen. De vrouw van de spits staat op het punt van bevallen, maar Jörgensen is er 'gewoon' bij in Leeuwarden. Dat geldt niet voor Leroy Fer, die vanwege een blessure is afgehaakt.

Trainer Dick Advocaat kiest voor Renato Tapia als vervanger van Fer. De overige tien namen op het wedstrijdformulier zijn dezelfde als zondag tegen PSV, dat met 3-1 werd verslagen. Dat houdt in dat Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia de backs van Feyenoord zijn, terwijl Luis Sinisterra op de linkervleugel de voorkeur behoudt boven Sam Larsson en Luciano Narsingh.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Tapia, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra