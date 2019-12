Elia mengt zich in discussie tussen Tadic en Lang: ‘Het is niet eerlijk’

Een van de opvallendste momenten van de bekerwedstrijd tussen Telstar en Ajax (3-4) woensdagavond was de discussie tussen de Ajacieden Dusan Tadic en Noa Lang. Trainer Erik ten Hag koos vervolgens de kant van eerstgenoemde, maar Eljero Elia vindt op Twitter dat juist Lang steun verdient.

In de eerste helft van het bekerduel gaf Tadic een diepe pass op Lang, die over de zijlijn ging en tot wederzijds onbegrip leidde. Volgens de Serviër had Lang diep moeten gaan, terwijl laatstgenoemde juist vond dat hij de bal in de voeten aangespeeld had moeten krijgen. Ten Hag meldde zich vervolgens aan de zijlijn en gaf Lang een duidelijk op televisie hoorbare uitbrander.

"Noa, je moet gewoon diep lopen!", zo schreeuwde hij zijn aanvaller toe. "Je moet luisteren. Je moet het gewoon doen. Houd nou eens op. Dit is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd." Na de wedstrijd verklaarde Ten Hag zijn uitval. "Noa moet het accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt. Dat wil niet zeggen dat hij altijd gelijk heeft, maar op dat moment moet je je mond houden, accepteren en doorgaan", aldus de oefenmeester tegenover FOX Sports.

het is niet eerlijk en als oudere speler waak ik hier voor. Tadic geef een verkeerde bal en dan zoo te x gaan aub ?? https://t.co/MotGiDNozy — Eljero Elia (@EljeroElia) December 18, 2019

Elia, speler van het Turkse Istanbul Basaksehir, spreekt op Twitter zijn steun uit aan Lang. "Voetbal is soms niet eerlijk als jong boy", zo richt Elia zich tot de twintigjarige vleugelspits. De 32-jarige Elia zegt zelf anders om te gaan met jonge ploeggenoten. "Het is niet eerlijk en als oudere speler waak ik hiervoor. Tadic geeft een verkeerde bal, en dan zó tekeergaan, alsjeblieft...", schrijft de dertigvoudig Oranje-international.