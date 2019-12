Arteta krijgt te maken met vertrekwens van sterspeler

Royal Antwerp krijgt in januari mogelijk een telefoontje uit Engeland. Zowel Watford als Burnley heeft verdediger Daniel Opare namelijk op het verlanglijstje gezet. (Daily Mail)

Torino is van plan om het contract van Cristian Ansaldi open te breken. De verdediger kan zijn tot 2021 lopende verbintenis met een jaar verlengen, inclusief een optie voor nog een seizoen. (Diverse Italiaanse media)

Sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang is naar verluidt niet gelukkig en heeft zijn zinnen gezet op een winters vertrek.

Leandro Paredes werd eerder nog genoemd als onderdeel van een ruildeal tussen Paris Saint-Germain en Juventus, waarbij Emre Can de omgekeerde weg zou bewandelen. Trainer Thomas Tuchel is echter onder de indruk van de middenvelder en wil hem niet laten vertrekken. (Diverse Franse media)