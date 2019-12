Philippe Coutinho speelt noodgedwongen in shirts van kinderformaat

Philippe Coutinho streek afgelopen zomer op huurbasis neer bij Bayern München. De middenvelder is een gewaardeerde kracht binnen de selectie van der Rekordmeister, maar is met zijn wedstrijdshirt wel een vreemde eend in de bijt. Coutinho is namelijke de enige speler van Bayern die speelt in een speciaal tenue van 'kinderformaat'.

De officiële website van de Bundesliga meldt dat de 1.71 meter lange gehuurde speler van Barcelona niet in de 'authentieke' shirts kan spelen, omdat deze simpelweg te groot zijn. Deze tenues zijn lichter en zouden ook sneller drogen. Coutinho kan deze echter niet dragen en speelt met een shirt dat ook gewoon te koop is in de fanshop.

Flick: 'Iedereen was zichtbaar blij voor Philippe Coutinho'

Adidas, de kledingleverancier van de landskampioen, had de shirts al aangeleverd toen Coutinho zijn huurdeal naar de Duitse topclub had afgerond. Dat betekende dat Coutinho tot dusver alle thuiswedstrijden in de Bundesliga in een shirt speelde dat anders was dan de tenues van zijn ploeggenoten. Het uitshirt en de tenues van de Champions League passen Coutinho wel, zo klinkt het.

Adidas zou voor de tweede seizoenshelft een tenue gaan aanleveren dat ook past voor Coutinho. De Braziliaan zal zodoende komende zaterdag voor het laatst in een afwijkend shirt spelen, aangezien Bayern dan VfL Wolfsburg in eigen huis ontvangt. Bayern staat momenteel derde in de Bundesliga, terwijl Wolfsburg op de achtste plek van de ranglijst bivakkeert.