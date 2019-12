Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan volgend seizoen later van start

De KNVB heeft donderdagmiddag de speelkalender voor het seizoen 2020/21 openbaar gemaakt en duidelijk is dat de Eredivisie in het aankomende seizoen later van start zal gaan dan dit jaar het geval was. In de hoogste Nederlandse afdeling zullen de eerste ballen op 15 en 16 augustus 2020 gaan rollen, twee weken later dan in de huidige voetbaljaargang. De Keuken Kampioen Divisie begint een week later dan dit seizoen het geval was en gaat op 14 augustus van start.

Als gevolg van deze beslissing eindigen de competities ook later: in de Eredivisie wordt op 16 mei de laatste wedstrijd gespeeld, terwijl de Keuken Kampioen Divisie op 7 eindigt. De bond geeft aan dat de twee competities op deze manier meer in de pas lopen met de rest van Europa.

Het toernooi om de TOTO KNVB Beker begint voor de Betaald Voetbal Organisaties volgend seizoen in de week van 27-29 oktober. Clubs die actief zijn in de groepsfase van de Champions League of Europa League zijn opnieuw vrijgesteld van deelname aan de eerste speelronde en zullen pas halverwege december hun eerste bekerwedstrijd spelen. De finale staat voor 18 april 2021 op de agenda.

Voor aanvang van het seizoen wordt traditiegetrouw de strijd om de Johan Cruijff Schaal gespeeld en deze wedstrijd is vooralsnog gepland op 9 augustus 2020. De kans bestaat echter dat dit duel wordt vervroegd naar 1 augustus, aangezien een van de deelnemers mogelijk op 11 augustus in de derde voorronde van de Champions League moet spelen.

“Aan het opstellen van de uiteindelijke speeldagenkalender gaat elk jaar een heel traject vooraf om de wensen en belangen van alle clubs, supporters en gemeenten op een rij te krijgen. Nadat deze gewogen en besproken zijn en de speeldagen zijn vastgesteld, kunnen alle betrokkenen vroegtijdig aan de slag gaan met hun planning. Gezamenlijk hopen we er weer een heel mooi seizoen van te kunnen maken”, reageert manager competitiezaken Jan Bluyssen op de nieuwe speelkalender.