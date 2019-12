‘Toekomstige deals tussen Arsenal en furieus Manchester City in gevaar’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Mikel Arteta wordt aangesteld als de nieuwe manager van Arsenal. De voormalige middenvelder is nu nog werkzaam bij Manchester City als rechterhand van Josep Guardiola en de regerend landskampioen zal een vertrek van de Spanjaard niet in de weg staan. Over de handelswijze van Arsenal is men in Manchester echter helemaal niet te spreken, zo blijkt uit berichten in de Engelse pers.

De London Evening Standard pakt donderdagmiddag uit met het nieuws dat Manchester City ‘furieus’ is over de manier waarop Arsenal zijn jacht op Arteta aan heeft gepakt. De twee clubs troffen elkaar afgelopen zondag nog op het veld, maar na afloop van de door the Citizens met 0-3 gewonnen wedstrijd werd er door de Arsenal-bestuurders met geen enkel woord gerept de interesse in Arteta. In plaats daarvan hadden the Gunners later op de avond een geheime ontmoeting met de trainer om een overstap te bespreken.

Of Manchester City een officiële klacht gaat indienen vanwege de manier van handelen van Arsenal is nog niet duidelijk, maar de Engelse krant voegt wel toe dat het incident invloed kan hebben op de langetermijnrelatie tussen de twee clubs. Vanwege de irritatie in het Etihad Stadium zouden toekomstige deals veel moeizamer kunnen gaan verlopen dan tot nu toe het geval was. Dit geldt ook voor eventuele trainers die Arteta, die woensdagavond overigens nog wel gewoon naast Guardiola op de bank zat tijdens het bekerduel met Oxford United, toe zou willen voegen aan zijn staf of jeugdspelers van Manchester City die hij mee zou willen nemen.

Arsenal en Manchester City strijken volgens The Athletic momenteel de laatste details glad om de overstap van Arteta mogelijk te maken. De regerend landskampioen vraagt een compensatie van een kleine 2,5 miljoen euro voor de assistent-trainer, die naar verluidt donderdagochtend middels een emotionele speech al afscheid heeft genomen van de spelers en van zijn collega’s. De verwachting is dat Arteta vrijdag in Londen gepresenteerd wordt als de definitieve opvolger van Unai Emery. Freddie Ljungberg nam de afgelopen weken op interim-basis de honneurs waar.