Ancelotti tekent topcontract en moet Everton uit de brand helpen

Carlo Ancelotti is de nieuwe manager van Everton, zo maken the Toffees zaterdagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. De zestigjarige Italiaan is de opvolger van Marco Silva, die begin december de laan werd uitgestuurd vanwege de teleurstellende resultaten. Ancelotti, die onlangs nog moest vertrekken bij Napoli, tekent tot medio 2024 bij de club uit Liverpool.

Everton beleeft een slecht seizoen en staat momenteel op de zestiende plek in de Premier League. Silva moest vanwege de slechte resultaten plaatsmaken; Duncan Ferguson nam de afgelopen tijd de honneurs waar. Volgens Engelse media gaat Ancelotti ongeveer 13,5 miljoen euro per seizoen opstrijken bij Everton in ruil voor zijn diensten.

De Italiaan was vanaf de zomer van 2018 actief bij Napoli, nadat hij eerder als trainer werkzaam was bij onder meer AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Vorig seizoen werd Ancelotti met Napoli tweede in de Serie A, maar deze voetbaljaargang ging het veel minder bij de topclub uit Napels. Door de tegenvallende resultaten brak i Partenopei vorige week met Ancelotti, die daarna meteen werd gelinkt aan een dienstverband bij Everton.

De ervaren oefenmeester, die bij Napoli reeds is vervangen door Gennaro Gattuso, stond meteen na zijn ontslag in contact met technisch directeur Marcel Brands en consorten over een dienstverband op Goodison Park. Ancelotti heeft naar verluidt de garantie gekregen dat Everton in de winterse transferperiode zich gaat roeren op de transfermarkt.

Ancelotti begint zondag bij zijn nieuwe werkgever; hij zit zaterdag op de tribune als Everton het in eigen huis opneemt tegen Arsenal. De Italiaan debuteert op 26 december op de bank als Burnley naar Goodison Park komt.