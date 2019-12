Frenkie de Jong: ‘Ik ben er blij mee dat hij me in ieder geval de bal inspeelt’

Frenkie de Jong verruilde Ajax afgelopen zomer voor Barcelona. De 22-jarige middenvelder heeft razendsnel zijn plaats gevonden bij de Spaanse grootmacht en vertelt in een uitgebreid interview met Ziggo Sport dat het niet heel lastig was om zich aan te passen aan het niveau van de trainingen. De Jong gaat tegelijkertijd in op de samenwerking met Lionel Messi en zijn favoriete positie binnen het elftal van trainer Ernesto Valverde.

“Ik geniet er wel van, maar dat deed ik bij Ajax ook”, vertelt De Jong over de trainingen. “Daar was het ook leuk, het is niet zo dat je van nul naar honderd gaat. Maar we hebben speciale spelers en die doen op trainingen dingen waarvan je geniet. Dan sta je gewoon te lachen hoe goed of mooi het is. Bij Ajax haalden we vorig jaar ook een hoog niveau op de trainingen, de manier van voetballen is hetzelfde. Natuurlijk heb je hier nog wat betere spelers. Maar het was niet zo dat ik dacht: wow, ik moet hier drie keer zo hard mijn best gaan doen.”

Frenkie de Jong: 'Degene die mij het meest geholpen heeft is Sergio Busquets

“Ik was al fan van Messi, ook al toen ik klein was. Hij was voor mij toen al de beste. Je hebt de discussie Messi of Ronaldo en ik was er altijd wel fel in dat ik Messi de betere vond. Dat ik nu met hem samen mag spelen, terwijl hij nog steeds de beste is, is heel bijzonder. Ik probeer er ieder moment van te genieten”, zegt de middenvelder over de samenwerking met Messi. De Jong keek voorheen alle wedstrijden van Barcelona en wist daardoor al hoe de Argentijn bewoog. “Hij staat echt ver boven de andere spelers.”

“Ik wil niet zeggen dat ik een overdreven klik met hem heb, ook niet slecht. Gewoon goed, zoals met de andere jongens. Dat gaat wel zijn gang, als je de wedstrijden bekijkt. Hij is een hele goede speler, dus dat maakt het voor mij wat makkelijker. Ik ben er blij mee dat hij me in ieder geval de bal inspeelt. Het had ook zo kunnen zijn dat hij je overslaat, maar dat gevoel heb ik niet”, stelt De Jong. “Het is niet dat je zenuwachtig bent, maar met Messi is het gevoel toch anders. We hebben heel veel grote spelers, daar kijk je wel tegenop. Ik kan hem goed verstaan. Het contact is normaal, het is niet zo dat ik de hele tijd naast hem ga zitten.”

De Jong speelde dit seizoen op verschillende posities. “In het begin was er veel over te doen, want tegen Real Betis speelde ik op links. Het was een van mijn minste wedstrijden voor Barcelona en iedereen raakte een beetje in paniek. Ik heb het zelf niet goed ingevuld, misschien ook omdat het een van de eerste keren was dat ik daar weer speelde. Het maakt me niet zoveel uit, als ik maar op het middenveld speel. Ik weet niet waar ik het best tot mijn recht kom”, klinkt het zelfkritisch. De Jong is van mening dat hij zijn scorend vermogen nog kan verbeteren. “Ik denk dat het met een mentaliteitswitch te maken heeft, ik ben niet doelgericht genoeg.”