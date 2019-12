Ronald Koeman verrast: ‘Ineens stond er een hoogwerker bij de training’

Het racistische incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior leverde vorige maand een reactie op vanuit het Nederlands elftal. In de strijd tegen racisme liet de Oranje-selectie een foto maken waarop alle internationals in een kring staan. Bondscoach Ronald Koeman is trots op het team en de manier waarop de spelers initiatief toonden om een statement te maken.

De foto werd in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland gemaakt, terwijl Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong tijdens de wedstrijd nog een statement maakten na de 1-0. “Ze hebben dat besproken, met name Memphis en Gini, die toen net aanvoerder was omdat Van Dijk naar huis was gegaan”, reageert Koeman in gesprek met Voetbal International. “Die hebben dat opgepakt en besproken met andere jongens. Ik heb me daar totaal niet mee bemoeid, maar was het helemaal met ze eens.”

Koeman had zich niet beziggehouden met de foto en het statement van Wijnaldum en De Jong. “Ineens stond er de volgende ochtend een hoogwerker bij de training met een fotograaf. Maar prima, dat kwam vanuit hen, dat geeft ook aan dat ze een mening hebben en daarvoor uitkomen”, aldus de bondscoach. “Ik denk dat het alleen maar goed is dat een groep nadenkt en zelf beslist hoe ze dat willen doen. Natuurlijk wist ik dat ze bij een doelpunt iets wilden doen, ik heb alleen gevraagd het niet bij élk doelpunt te doen, want dan gaat de kracht weg.”