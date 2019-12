Real Madrid geeft Clásico-arbiter trap na met statement op clubwebsite

De eerste Clásico van het seizoen eindigde woensdagavond onbeslist. Barcelona en Real Madrid kwamen niet tot scoren, waardoor het treffen in het Camp Nou in een 0-0 gelijkspel eindigde. De Koninklijke leek de meeste aanspraak te maken op de overwinning en zag een doelpunt van Gareth Bale afgekeurd worden wegens buitenspel, terwijl de ploeg van Zinédine Zidane in de eerste helft mogelijk penalty's had kunnen krijgen na een dubbele overtreding op Raphaël Varane in het strafschopgebied.

Het was eerst Clément Lenglet die een vermeende overtreding op Varane maakte, waarna Ivan Rakitic hem twee minuten later vasthield in het strafschopgebied. Scheidsrechter Alejandro José Hernández Hernández besloot tot twee keer toe niet te fluiten voor een penalty, terwijl ook videoscheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea niet ingreep. Real Madrid communiceert na de wedstrijd in een statement op de officiële wedstrijd dat zowel de scheidsrechter als de VAR de situaties niet gezien zouden hebben.

?? @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico #HalaMadrid — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) December 18, 2019

Real Madrid voegt een foto aan het statement toe, waarop duidelijk te zien is dat Varane vastgehouden wordt door Rakitic. Emilio Butragueño, oud-speler en bestuurder van Real Madrid, reageert na afloop in gesprek met AS verbolgen. “We hebben weer te maken met hetzelfde probleem. Je weet dat we fans zijn van de VAR en begrijpen dat het een hulp moet vormen voor de scheidsrechter, daar hij niet alles kan zien. Het is verontrustend dat ze niet ingegrepen hebben. Als de technologie aanwezig is, vind ik als voetbalfan dat er ingegrepen moet worden. Ik weet niet wat er voor gesprek heeft plaatsgevonden tussen de VAR en de scheidsrechter, maar ik kan me voorstellen dat er gevraagd is om er naar te kijken. Wanneer je de beelden ziet, trekken die je aandacht.”

“Real Madrid moet zelf weten of ze er zo tegenaan kijken. De scheidsrechter fluit, de VAR kan eventueel ingrijpen en als dat niet gebeurt, is dat nu eenmaal zo”, reageert Guillermo Amor, bestuurder bij Barcelona, in gesprek met Movistar op de uitspraken van zijn collega. Zidane hield zich na afloop op de persconferentie op de vlakte over de vermeende strafschop. “De penalty werd niet gegeven, ik kan daar verder niks aan doen. De scheidsrechter beslist, niet ik. Ik ben heel tevreden over de wedstrijd, onze houding was goed en we hebben geweldig gespeeld. Er ontbrak alleen een doelpunt, maar we moeten beter worden in de laatste fase.”

“We zagen de situatie in de rust en dit waren duidelijk twee strafschoppen. De VAR is hier om te helpen, maar we hebben pech dat ze hier niks gedaan hebben”, zegt Sergio Ramos tegenover Mundo Deportivo. Oud-scheidsrechter Barrenechea Montero trekt in de Spaanse krant de conclusie dat Real Madrid inderdaad een strafschop had verdiend. “De scheidsrechter had tot twee keer toe een strafschop moeten geven, maar dat heeft hij niet gedaan. De tweede situatie was misschien duidelijker dan de eerste. Aan de andere kant had de VAR Hernández nog kunnen wijzen op de overduidelijke situaties, maar ook zijn optreden was niet goed.”