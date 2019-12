Veltman: ‘Het is gek, anderhalve week geleden waren alle bladen nog lyrisch’

Ajax bereikte woensdagavond de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker door Telstar met 3-4 te verslaan. Het betekende na drie nederlagen op rij weer eens een overwinning voor de Amsterdammers. Joël Veltman beaamt in gesprek met VTBL dat het geen geweldig optreden was van Ajax, maar dat vooral de zege telt in deze periode.

“Uiteindelijk hebben we gewonnen en gescoord, dat hadden we al drie keer niet gedaan. Je kan ook naar de positieve dingen in plaats van de negatieve kijken. Of dat niet te positief is? Dat moet wel even, we hebben dit nodig. We moeten zeker niet met negatieve energie naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag gaan”, stelt Veltman, die in het Rabobank IJmond Stadion als invaller binnen de lijnen kwam. Ajax sluit kalenderjaar 2019 komende zondag af met een thuiswedstrijd tegen ADO.

“Persoonlijk ben ik hier nog nooit in geweest, maar daardoor is het juist een mooi leerproces. Het is lekker dat je weer een keer wint. Het is gek, anderhalve week geleden waren alle bladen nog lyrisch. ‘Wie stopt Ajax’, dit en dat. Nu weet iedereen waar de zwakke plekken van Ajax liggen. Zo snel gaat het en dat moeten we voorkomen. We moeten zien te winnen van ADO en dan gaan we als koploper de winterstop in”, vervolgt de verdediger. Hij krijgt de vraag of de flesjes water de afgelopen weken door de kleedkamer zijn gegaan bij Ajax.

“Natuurlijk is er boosheid over ons spel, we weten waar we ons kunnen verbeteren. We zijn het meest kritisch voor onszelf. Maar het is ook een beetje vertrouwen, dat terugkomt door wedstrijden te winnen”, reageert Veltman. Voor de uit IJmuiden afkomstige verdediger was het bezoek aan Telstar persoonlijk speciaal. “Prachtig, denk ik. Alle wegen, dorpjes en huizen ken ik, het is geweldig. Ik heb handjes geschud en hier en daar een praatje gemaakt, het voelt als thuiskomen.”