Van As slaat hard terug naar ADO Den Haag en neemt advocaat in de arm

Jeffrey van As kreeg dinsdag te horen dat zijn contract als technisch directeur bij ADO Den Haag niet verlengd wordt en dat hij per direct op non-actief is gesteld. De oud-speler van de club heeft donderdag met verbazing gereageerd op het besluit van algemeen directeur Mo Hamdi. Hij kan zich niet vinden in de beslissing en heeft dan ook een advocaat in de arm genomen.

Van As was sinds januari 2017 werkzaam als technisch directeur bij ADO. De afgelopen weken lag hij al onder vuur bij de achterban. De fans houden hem verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten van dit seizoen. ADO is terug te vinden op de zeventiende plaats op de ranglijst. “Met name door de gang van zaken in het huidige seizoen was er onvoldoende draagvlak bij de Raad van Commissarissen om het contract van Jeffrey te verlengen”, reageerde algemeen directeur Mohammed Hamdi op de clubwebsite, die ook Kees Jansma uitzwaait. De adviseur heeft op dezelfde dag zijn taken neergelegd.

Twee dagen later reageert Van As op het besluit van Hamdi. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt hij in De Telegraaf. “In november hebben we met elkaar om de tafel gezeten met het hele management en de adviseurs Kees Jansma en Frans van Steenis en is gesproken over contractverlenging. Nu ineens wordt het op non-actief zetten van mij door ADO verkocht als ’schoon schip’ maken.”

Van As baalt van de situatie en reageert op de spandoeken die de afgelopen weken te zien waren waarop de fans pleitten voor zijn vertrek. “Waarom worden die niet weggehaald? Het is mijn verantwoording dat ADO nu zeventiende staat, maar toen ik drie jaar geleden binnenstapte stond de club achttiende en samen met Fons Groenendijk zijn we daarna als elfde, zevende en negende geëindigd”, aldus Van As.

“Afgelopen zomer vertrokken El Khayati, Becker en Kanon en moesten we ook ruim 600.000 euro bezuinigen. Je wordt in die positie gemanoeuvreerd en gaat er dan uit met pek en veren. Inderdaad ben ik de uitdaging aangegaan. Het lukt even niet, maar we hebben eerder bewezen de zaak te kunnen keren en dat wil ik nu weer doen”, besluit Van As.