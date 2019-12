Ihattaren wordt aangepakt: ‘Met name zijn afstandsschoten waren dramatisch’

Mohamed Ihattaren behoedde PSV woensdagavond voor het noodlot in de bekerwedstrijd tegen GVVV. In de slotfase van de verlenging bezorgde hij de Eindhovenaren een zwaarbevochten 1-2 overwinning op de amateurclub uit de Tweede Divisie, maar toch heeft Arnold Bruggink zijn bedenkingen bij het optreden van Ihattaren. De zeventienjarige aanvaller was op het veld te egoïstisch, vindt hij.

Na de wedstrijd toont FOX Sports een compilatie onder de naam 'Ihattaren alleen op de wereld', met een scala aan mislukte acties en schoten. "Hij ging zó veel voor eigen succes", concludeert Bruggink. "Hij is een speler die natuurlijk heel veel creëert en meestal oog heeft voor anderen. Maar nu was hij alleen op zoek naar eigen succes. Met name zijn afstandsschoten waren dramatisch."

"Als je een tegenstander uit elkaar wilt spelen, zul je naar elkaar moeten passen en niet alleen maar proberen om iemand uit te spelen", betoogt de analist. Uiteindelijk was het wel Ihattaren die de wedstrijd besliste: hij werd in de zestien vrijgespeeld door Steven Bergwijn en schoot uit een lastige hoek overtuigend raak. "Daar heeft hij wel de ruimte om een één-tegen-één uit te spelen."

"Bij al die andere situaties stonden ze gewoon gegroepeerd. Dan moet je geduld hebben en de bal sneller verplaatsen, zodat er wel een moment komt waarop je de ruimte krijgt om een goede actie te krijgen", maakt Bruggink duidelijk. PSV weet zaterdagavond wie het zal treffen in de achtste finale van het bekertoernooi: in de studio van FOX Sports vindt de loting dan live plaats.