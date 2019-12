Uitlatingen van dolenthousiaste Sarri bieden Matthijs de Ligt zeer weinig hoop

Matthijs de Ligt zat woensdagavond negentig minuten op bank bij Juventus tijdens de uitwedstrijd tegen Sampdoria (1-2 overwinning). Trainer Maurizio Sarri gaf centraal achterin de voorkeur aan Merih Demiral en de Turkse stopper lijkt de concurrentiestrijd voorlopig gewonnen te hebben van De Ligt, gezien de uitlatingen van Sarri na afloop.

De trainer van Juventus komt tegenover Sky Sport Italia superlatieven tekort voor Demiral, die tegen Sampdoria alweer voor de derde wedstrijd op rij een basisplaats had en naast Leonardo Bonucci een sterke indruk maakte. "Hij beschikt over enorm veel positieve energie. Die positieve energie brengt hij over op zijn teamgenoten en daar moeten we op dit moment gebruik van maken."

"Als je iemand op de training ziet die barst van energie, stel je hem ook op. En als je ziet dat hij die mentaliteit op het veld doortrekt, dan houd je hem op het veld. Demiral barst op dit moment van het vertrouwen, dus het lijkt me de juiste beslissing dat hij speelt", aldus Sarri. Demiral werd afgelopen zomer voor circa achttien miljoen euro door Juventus opgepikt bij Sassuolo en moest aanvankelijk lang wachten op zijn kans.

De international van Turkije beleefde een ongelukkig debuut tegen Hellas Verona, toen hij een strafschop veroorzaakte, en moest daarna lang wachten op een nieuwe kans. Vorige week mocht Demiral echter weer opdraven in het Champions League-duel van Juventus met Bayer Leverkusen (0-2 zege), doordat De Ligt met fysieke klachten kampte. De Ligt herstelde echter snel en zat de laatste twee wedstrijden van Juventus op de bank ten faveure van Demiral.