VVV-Venlo geeft opening van zaken en ontkent stromanconstructie

Hans de Koning wordt de nieuwe trainer van VVV-Venlo. Bij monde van algemeen directeur Marco Bogers bevestigt de clubleiding aan Voetbal International dat De Koning is aangesteld om VVV dit seizoen van degradatie te behoeden. Daarmee heeft VVV een opvolger gevonden van Robert Maaskant, die vorige maand na een 6-1 nederlaag bij Heracles Almelo werd ontslagen.

Na het ontslag van Maaskant fungeerde Jay Driessen als interim-trainer; hij gaat verder als assistent en is een contract tot medio 2022 overeengekomen met de clubleiding. Driessen begon het seizoen als assistent van Maurice Steijn en vertrok toen de hoofdtrainer na drie speelrondes werd ontslagen. Na het ontslag van Maaskant werd Driessen teruggehaald om het roer tijdelijk over te nemen en nu heeft hij een contract afgedwongen als permanente assistent van De Koning.

Naar verluidt was de oud-middenvelder een voorstander van de komst van De Koning en zal hij onder de nieuwe trainer 'een belangrijke stem' hebben. Toch verzekert Bogers dat er geen sprake ia van een 'stromanconstructie' en dat De Koning 'echt de hoofdtrainer' zal zijn. "Hans heeft bewezen dat hij ploegen goed kan laten functioneren, dat hij ze in snel tempo naar resultaat kan leiden. We hebben de punten natuurlijk hard nodig. We vertrouwen erop dat Hans in staat is zich met onze selectie te handhaven." VVV staat op de zestiende plek, met twee punten voorsprong op nummer zeventien ADO Den Haag.

VVV werkte al even aan de aanstelling van De Koning. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2) van zaterdagavond bevestigde interim-trainer Driessen de plannen al. "Hans de Koning wordt hier hoofdtrainer en ik stap weer terug in mijn oude rol", maakte hij duidelijk. VVV stelde toen nog met meerdere kandidaten in gesprek te zijn, maar verschaft nu dus uitsluitsel. De Koning zit sinds de zomer zonder werkgever. Eerder was hij ook als coach werkzaam bij onder meer FC Dordrecht, TOP Oss, Helmond Sport, Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Hij gaat in Venlo ook samenwerken met Mark Luijpers, die zijn aflopende contract als assistent-trainer met drie jaar heeft verlengd.