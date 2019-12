Nederlander maakt bij zege in MMArena debuut in wedstrijdselectie PSG

Mitchel Bakker heeft woensdagavond zijn debuut gemaakt in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De negentienjarige Nederlander zat tijdens de met 1-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen tweededivionist Le Mans voor het eerst sinds zijn zomerse komst van Ajax bij de eerste achttien van de Franse grootmacht. Trainer Thomas Tuchel koos er echter voor Bakker negentig minuten op de bank te houden.

PSG was zonder Neymar afgereisd naar de MMArena voor het duel in het kader van de Coupe de la Ligue, maar de Braziliaanse sterspeler werd amper gemist door de Parijzenaren. Het elftal van Tuchel had weinig te duchten van Le Mans en leidde halverwege al comfortabel met 0-3. De score werd na 21 minuten voetballen geopend door Pablo Sarabia. De Spaanse belandde op het scorebord door een voorzet van Ángel Di María vanbinnen het strafschopgebied binnen te lopen: 0-1.

Eric Maxim Choupo-Moting tekende in de veertigste minuut voor de 0-2. De spits uit Kameroen kon de bal in een vrijwel leeg doel schuiven, nadat Kylian Mbappé onzelfzuchtig was en de bal had afgelegd. Mbappé bepaalde vrijwel onmiddellijk erna zelf de ruststand. De Franse superster controleerde een lange pass van Marco Verratti schitterend en rondde vervolgens oog in oog met doelman Pierre Patron overtuigend af.

Kort na de onderbreking zette Di María de 0-4 op het scorebord. De Argentijn schoot van dik dertig meter raak, met hulp van de blunderende Patron. Het antwoord van Le Mans liet niet lang op zich wachten, want Harisson Manzala knalde in de 53ste minuut schitterend de 1-4 binnen. Daarna nam PSG gas terug en wisselde Tuchel zijn sterspelers. De Duitse oefenmeester hield Bakker echter negentig minuten op de bank, waardoor de Nederlandse verdediger nog even moet wachten op zijn debuut.