Heldenrol voor Joshua Zirkzee bij Bayern; Borussia Mönchengladbach wint

Joshua Zirkzee heeft woensdagavond in zijn debuut in de Bundesliga een belangrijke rol bij Bayern München vervuld. De Nederlander, die afgelopen week al zijn eerste minuten in de Champions League maakte, zorgde vlak na zijn invalbeurt in de slotfase van het uitduel met SC Freiburg voor de 1-2 en had daarmee een belangrijk aandeel in de 1-3 zege. De titelverdediger is nu op een derde plaats in de Bundesliga terug te vinden. Borussia Mönchengladbach won tegelijkertijd van SC Paderborn 07 en komt daarmee op gelijke hoogte met koploper RB Leipzig, dat dinsdagavond punten verspeelde bij Borussia Dortmund.

SC Freiburg - Bayern München 1-3

In een aardige eerste helft lieten de teams van Christian Streich en Hansi Flick zowel defensief als offensief hun kwaliteiten zien. In het eerste half uur maakte Bayern de dienst uit en verscheen na een kwartier spelen de 0-1 op het scorebord: na een goede loopactie van Alphonse Davies op links rondde Robert Lewandowski in het zestienmetergebied af. In het laatste kwartier voor rust liet Bayern het tempo wat zakken en had Freiburg enkele goede counterkansen. Een niet onverdiende gelijkmaker bleef echter uit.

Na nog geen uur spelen nivelleerde Freiburg de tussenstand: na goed voorbereidend werk van Janik Haberer en de enkele minuten eerder ingevallen Changhoon Kwon tekende de vrijstaande Vincenzo Grifo bij de tweede paal voor de 1-1. De krachtmeting leek, net als tweemaal vorig seizoen, in 1-1 te eindigen, maar in de extra tijd sloeg Bayern tweemaal toe. De enkele minuten eerder voor Philippe Coutinho ingevallen Zirkzee kreeg de bal van Serge Gnabry, na een vrije trap van Lewandowski, en schoot Mark Flekken door de benen: 1-2. Daarna was Gnabry nog het eindstation van een counter, op aangeven van Thiago Alcantara: 1-3.

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 07 2-0

De ploegen van Marco Rose en Steffen Baumgart waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Paderborn was in de counter gevaarlijk en kreeg via Kai Pröger een goede kans. De eerste grote kans voor de thuisploeg was op slag van rust voor Lars Stindl en ogenblikken later stuitte Mattias Ginter op Leopold Zingerle. Borussia Mönchengladbach trok het duel na rust naar zich toe en had zelfs maar elf seconden nodig om aan de leiding te gaan. Via Patrick Herrmann en Stindl kwam de bal terecht bij Alassane Pléa, die vanaf een meter of veertien raak schoot: 1-0. Na nog geen uur spelen verzilverde Stindl een strafschop en dat was ook meteen de eindstand: 2-0.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1-1

In het eerste kwartier hielden de teams elkaar nog in evenwicht, maar daarna maakte het team van Oliver Glasner de dienst uit en grossierde het in kansen om op 1-0 te komen. De falende afwerking én enkele sublieme reddingen van Markus Schuber zorgden voor een doelpuntloze ruststand. Vijf minuten voor rust trof Joao Victor nog de paal. Luttele minuten na rust tekende Ozan Kabak voor de 0-1, toen hij bij een corner uit het oog werd verloren. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-1, daar Schubert acht minuten voor het einde een voorzet liet vallen en Kevin Mbabu toesloeg. Wout Weghorst speelde negentig minuten bij de thuisploeg.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 2-4

Twee goede hoekschoppen van Luka Kostic waren voor de thuisploeg voldoende om na een half uur een dubbele voorsprong te nemen, middels treffers van Martin Hinteregger en Domingos Paciencia. Eintracht speelde in het laatste kwartier voor rust ook goed, maar liet na om een derde treffer te maken en zorgde Jonas Hector met een verrassend schot vanaf een meter of 35 voor de 2-1. Een belangrijk doelpunt, daar de bezoekers in de laatste achttien minuten voor een verrassende ommekeer zorgden. Na de gelijkmaker van Sebastiaan Bornauw zorgden Dominick Drexler en Ismail Jacobs in de slotminuten voor de 2-3 en 2-4 en was de tweede opeenvolgende zege, na de driepunter op Bayer Leverkusen, een feit.