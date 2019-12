Gevreesde inzinking na rode kaart van Jordy Clasie blijft uit bij AZ

In een opmerkelijke wedstrijd tegen de amateurs van RKSV Groene Ster heeft AZ zich verzekerd van een plek in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Bij een stand van 0-0, in de tweede helft, ontving Jordy Clasie een directe rode kaart en dreigde een zware wedstrijd. Juist daarna kwam AZ echter tot leven: 3-0. Tegelijkertijd bekerden mede-Eredivisionisten Heracles Almelo en Willem II eveneens door.

AZ - RKSV Groene Ster 3-0

Acht van de elf spelers die zondag een basisplek hadden tegen Ajax (1-0 zege), begonnen opnieuw vanaf de aftrap. Owen Wijndal maakte links achterin plaats voor Thomas Ouwejan, terwijl in de voorhoede Ferdy Druijf en Zakaria Aboukhlal de plekken van Myron Boadu en Calvin Stengs innamen. Zoals verwacht mocht worden, kreeg AZ de nodige kansen. Een uitblinkende doelman Lennart Quaden voorkwam echter treffers van Aboukhlal, Druijf en Oussama Idrissi in de eerste helft, terwijl Druijf ook de paal trof in minuut twintig.

Het bleef voor rust 0-0 en het leek nog een moeilijke avond te kunnen worden voor AZ, toen Jordy Clasie een rode kaart kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Chefrino Eind. Maar met een man minder ging het juist lopen bij AZ en scoorden de Alkmaarders driemaal binnen zeven minuten. Druijf tikte de 1-0 binnen, Jonas Svensson scoorde met een afgeketst schot en Dani de Wit rondde voorbereidend werk van Ouwejan af. De wedstrijd werd nooit meer spanend en zodoende blijft AZ in goede vorm steken.

Heracles Almelo - FC Dordrecht 3-0

Enorme kansen bleken in de openingsfase niet aan Heracles besteed. Cyriel Dessers onderschepte een mislukte pass van Dordrecht en zette Mauro Júnior voor keeper Peter Stoskovic, maar de middenvelder had het vizier niet op scherp staan. Door een knappe redding van Stoskovic op Silvester van der Water bleef het 0-0, maar in de zeventiende minuut vond Dessers de verre hoek en werd het alsnog 1-0. Vijf minuten voor rust werd een tweede treffer van de spits afgekeurd wegens buitenspel, maar kort na de pauze verdubbelde Van de Water de marge alsnog. Hij krulde knap raak in de verre hoek en daarmee leek de wedstrijd gespeeld. Tim Breukers maakte vier minuten voor tijd een einde aan de resterende twijfel: 3-0.

Willem II - Sparta Rotterdam 3-0

Dat Willem II op dit moment blaakt van het zelfvertrouwen, bleek vanavond wel weer. De huidige nummer drie van de Eredivisie begon voor eigen publiek fel aan de wedstrijd en leidde Sparta in slechts 31 minuten naar de slachtbank. Het openingsdoelpunt werd na negentien minuten spelen verzorgd door Vangelis Pavlidis, die na een vrije trap van Ché Nunnely raak schoot in de drukte. Willem II pakte vervolgens razendsnel door met doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Nunnely. Ndayishimiye benutte een rebound, terwijl Nunnely koelbloedig afrondde na een fraaie pass van Ndayishimiye. In de tweede helft nam Willem II duidelijk gas terug, waardoor een grotere nederlaag Sparta uiteindelijk bespaard bleef.

Sparta Nijkerk - NAC Breda 0-1

De beste kansen in de eerste helft waren voor het team van Ruud Brood, maar de bal wilde niet in het doel. Twee kopballen van Huseyin Dogan misten precisie en een inzet van Othman Boussaid, waar de meeste dreiging van uitging, werd zelfs van de doellijn gehaald. Ook in de tweede helft faalde NAC in de afwerking en had men wederom pech dat ook een poging van Luka Ilic vijf minuten voor het einde van de doellijn werd gehaald. In de noodzakelijke verlenging in Nijkerk sloeg NAC alsnog toe: een poging van Andrija Filipovic werd nog gekeerd, maar de rebound was voor Dogan.