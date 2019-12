Liverpool bereikt WK-finale dankzij zeer laat doelpunt in Doha

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams. De winnaar van de Champions League won in het Qatarese Doha met 1-2 van het Mexicaanse Monterrey. Het winnende doelpunt van Roberto Firmino viel pas in de blessuretijd. Liverpool staat zaterdag in de finale tegenover het Braziliaanse Flamengo, dat in de andere halve finale afrekende met Al-Hilal uit Saoedi-Arabië.

Er verschenen geen Nederlanders aan de aftrap in het Khalifa International Stadium: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbraken vanwege respectievelijk ziekte en spierklachten bij Liverpool, terwijl aan de kant van Monterrey Vincent Janssen verstek moest laat gaan vanwege een blessure. Liverpool had de overhand in de openingsfase en nam na elf minuten voetballen verdiend de leiding. Mohamed Salah zette met een zeer fraaie steekpass Naby Keïta alleen voor het Mexicaanse doel, waarna de middenvelder alleen voor doelman Marcelo Barovero geen fout maakte: 0-1.

De voorsprong voor het elftal van manager Jürgen Klopp hield vervolgens echter slechts drie minuten stand. Alisson Becker wist een inzet van Jesús Gallardo maar half te keren, waarna de rebound een prooi was voor Rogelio Funes Mori: 1-1. In het vervolg van de eerste helft kregen beide teams kansen op een tweede doelpunt. Zo werd een schot van James Milner met de voeten gekeerd door Barovero, terwijl namens Monterrey Dorlan Pabón tweemaal Alisson aan het werk zette. Pabón was een van de meest bedrijvige spelers van het veld en was kort na rust opnieuw dicht bij een doelpunt.

De Colombiaanse vleugelaanvaller had vanaf ruim twintig meter een prachtige vrije trap in huis, maar Alisson redde opnieuw. Na ruim een uur dacht Divock Origi Liverpool weer op voorsprong te brengen, maar het doelpunt van de Belgische spits werd afgekeurd vanwege buitenspel. Origi kon net als Xherdan Shaqiri bij Liverpool rekenen op een basisplaats, omdat Sadio Mané en Firmino op de bank begonnen. Beide sterspelers maakten in de laatste twintig minuten alsnog hun opwachting en het was uiteindelijk Firmino die in blessuretijd voor de verlossende 1-2 zorgde. De Braziliaan liep bij de eerste paal een voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen en groeide zo uit tot matchwinner.