Karim Rekik bezorgt Bayer Leverkusen en Bosz nog meer kopzorgen

Bayer Leverkusen heeft woensdag voor het eerst dit seizoen drie officiële nederlagen op rij geleden. Na de verliespartijen tegen Juventus (0-2) en 1. FC Köln (2-0) was ook Hertha BSC te sterk voor het team van Peter Bosz: 0-1. De winnende treffer van Karim Rekik viel in de tweede helft. Door de nederlaag blijft Bayer zevende in de Bundesliga, terwijl Hertha een plaatsje opschuift en nu de dertiende positie inneemt.

De toeschouwers in de BayArena zagen liefst vijftien doelpogingen in de eerste helft, waarvan twaalf voor het team van Bosz. Het scorebord kwam desondanks niet in beweging. De persoonlijke duels werden weliswaar veelal gewonnen door Bayer, met Daley Sinkgraven in de basisopstelling, en er werd ook volop richting het doel van Rune Jarstein geschoten, maar heel gevaarlijk was de thuisploeg niet.

Hertha, met Rekik en Javairo Dilrosun in de basis, ondernam in de eerste twintig minuten geen enkele aanvallende poging. Daarna liet het team van Jürgen Klinsmann zich wat meer gelden en ontstonden zelfs de gevaarlijkste momenten. Na een goede actie op links ging een inzet van Dilrosun maar net naast en een minuut later moest Lukas Hradecky in actie komen toen Davie Selke probeerde om zijn team op voorsprong te schieten.

Bayer had na rust moeite met het compact spelende Hertha, al betekende een schot van Lucas Alario drie minuten na rust bijna de 1-0. De 0-1 van de Berlijners kwam hoe dan ook uit de lucht vallen. Na een pass van Dilrosun stuitte Rekik eerst nog op Hradecky, maar de rebound werd door de verdediger door de benen van de doelman in de verre hoek gemikt. Twee minuten volgde het antwoord van Bayer: Jarstein tikte een kopbal van Kevin Volland over.

Bosz keek lijdzaam toe hoe zijn team er niet in slaagde om de achterstand weg te poetsen. Hertha had zelfs een dot van een kans om op 0-2 te komen, maar de schouder van Hradecky voorkwam een doelpunt van Pascal Köpke. Bayer sluit het kalenderjaar komend weekeinde af met een uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05. Hertha speelt in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach, dat nog om de wintertitel strijdt.