Harde uitval van Erik ten Hag tegen Noa Lang hoorbaar op FOX Sports

Erik ten Hag was in de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen Ajax en Telstar duidelijk niet tevreden over Noa Lang. Hoewel de aanvaller de score opende in Velsen-Zuid, kreeg hij na 37 minuten een uitbrander van de trainer. De camera van FOX Sports legde haarfijn vast hoe Ten Hag uit zijn slof schoot tegen zijn twintigjarige pupil.

Het is niet helemaal duidelijk waar Ten Hag specifiek boos om werd. "Noa, je moet gewoon diep lopen!", riep hij zijn aanvaller toe. "Je moet luisteren. Je moet het gewoon doen. Houd nou eens op. Dit is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd." Dienstdoend commentator Vincent Schildkamp reageerde verbaasd op de beelden. "Het is duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een jonge speler terecht wordt gewezen door een routinier of trainer, maar het is niet vaak zo duidelijk hoorbaar", zei Schildkamp.

Ajax leidt bij rust met 1-2 tegen Telstar. Lang opende de score in minuut 24. Na een goede loopactie en dito pass van Donny van de Beek was het voor de jongeling een koud kunstje om bij de tweede paal af te ronden. Kort daarna verdubbelde Dest de marge. Hij produceerde het 155ste doelpunt van het kalenderjaar 2019 voor Ajax: een clubrecord. Op slag van rust kopte Frank Korpershoek, nota bene jeugdtrainer bij Ajax, de 1-2 binnen uit een corner.