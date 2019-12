Verrassende partner op middenveld voor Frenkie de Jong in El Clásico

Barcelona en Real Madrid hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de onderlinge kraker die woensdagavond om 20.00 uur begint. Frenkie de Jong heeft een basisplaats en staat voor zijn eerste optreden in El Clásico. Barcelona en Real strijden woensdagavond om de koppositie in LaLiga: ze gaan gezamenlijk aan kop met 35 punten uit de eerste 16 wedstrijden.

Behalve De Jong speelt ook Antoine Griezmann voor het eerst tegen Real Madrid in het shirt van Barcelona. Op het middenveld wordt De Jong bijgestaan door Ivan Rakitic en Sergi Roberto. Barça maakte aanvankelijk melding van een basisplek voor Sergio Busquets in plaats van Rakitic, maar komt met een rectificatie en maakt duidelijk dat de Kroaat een basisplek heeft. De samenstelling van de bank is nog niet bekendgemaakt, dus het is nog niet zeker of Busquets tot de selectie behoort of niet fit genoeg is.

Het meest opvallende aan de opstelling is echter de basisplaats van Sergi Roberto op het middenveld. Roberto staat de afgelopen weken veelal op de rechtsbackpositie, maar begint nu aan de rechterkant op het middenrif. De Jong staat op links opgesteld. Overigens heeft Ernesto Valverde niet de beschikking over Arthur en Ousmane Dembélé, die respectievelijk geblesseerd zijn aan het bovenbeen en de hamstring.

Collega-trainer Zinédine Zidane moet het stellen zonder de geblesseerde Marcelo en daarom maakt de in vorm verkerende linksback Ferland Mendy zijn Clásico-debuut. Hij krijgt van Zidane de voorkeur boven Nacho. Vooraf werd verwacht dat Rodrygo eveneens een basisplek zou hebben, daar hij al drie duels op rij vanaf de aftrap begon en een goede indruk maakt. De achttienjarige middenvelder begint evenwel vanaf de bank en moet plaats maken voor Gareth Bale, die zondag tegen Valencia (1-1) nog begon als wissel.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Bale, Benzema, Isco